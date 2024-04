Navarro de Empresas Copec: "Chile vive un momento político complejo. El deterioro de la convivencia cívica es evidente"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A sólo cinco días de lo que fue su junta ordinaria de accionistas, Empresas Copec volvió a insistir en los puntos planteados en la cita por su presidente, Roberto Angelini, donde instó a "grandes acuerdos nacionales" e identificó al cortoplacismo como un "enemigo silencioso". Esta vez, fue el gerente general de la compañía, Eduardo Navarro, quien volvió a la carga en el marco de una columna de opinión titulada "Vamos contra el Cortoplacismo, un enemigo silencioso", la que es parte de la nueva edición de la revista corporativa de la firma.

Navarro aseguró que, "particularmente, Chile vive un momento político complejo. El deterioro de la convivencia cívica es evidente. Una actividad política que busca la recompensa inmediata ha sido estéril en articular respuestas a los dolores sociales de la población". Lo anterior, dijo, "nos ha mantenido en un estancamiento económico que está hipotecando las oportunidades de crecimiento y, por consecuencia, retrasando proyectos de vida y postergando las posibilidades de bienestar para nuestra sociedad".

Sin embargo, advirtió que este no es sólo un fenómeno local. "La falta de voluntades para promover consensos ha permitido la irrupción de personalismos que han erosionado la convivencia democrática", alertó. De hecho, tomando un sondeo realizado en 2023 en Latinoamérica y recogido por la revista The Economist, precisó que una parte importante de las nuevas generaciones no conoce un sistema distinto al democrático y, por tanto, no valoran a este último. "En este contexto, de no haber un cambio en la percepción de los jóvenes, el apoyo a la democracia seguirá disminuyendo en la medida de que nuestros adultos mayores ya no estén", reflexionó.

Según el gerente general, no es casual que la Real Academia Española (RAE) definiera “polarización” como la palabra del año en 2023, precisamente debido -explicó- "a su alta presencia en los medios durante dicho período".

EL cortoplacismo en las veredas política y empresarial

Dando un paso atrás para evaluar cómo se llegó a un escenario -según calificó- "tan desesperanzador", Navarro identificó que uno de los factores determinantes, tal como sostuvo Angelini, "sin duda, ha sido el cortoplacismo, un enemigo silencioso que ha permeado en todos los aspectos de nuestra sociedad moderna y que se alza como uno de los grandes males de nuestro tiempo. Una mentalidad que prioriza los beneficios inmediatos sobre las repercusiones a largo plazo".

Según argumentó, en el ámbito político, "el cortoplacismo se manifiesta en la búsqueda de victorias electorales, en lugar de la elaboración de políticas que aborden desafíos estructurales y fomenten un bienestar duradero para la sociedad". Asimismo, añadió, "este representa una amenaza para el medioambiente, ya que impulsa la explotación desenfrenada de recursos naturales y la degradación del ecosistema. Así, la falta de consideración por las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones está acelerando el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación".

En tanto, en el mundo empresarial, indicó que "el cortoplacismo puede también impulsar decisiones basadas únicamente en los próximos resultados trimestrales, en lugar de invertir con una mirada a largo plazo que fomente un desarrollo sostenible". "Organizaciones que se ven cegadas por los beneficios financieros de corto plazo corren el riesgo de descuidar las necesidades de sus colaboradores, el medio ambiente y las comunidades con las que interactúan", lanzó.

"Tomar decisiones que no sólo generen beneficios inmediatos"

En medio de este "complejo panorama", enfatizó que es importante entender qué rol deben cumplir las compañías. En el caso de la firma, precisó que "es clave preguntarnos por qué es importante que exista Empresas Copec y cuál es el mejor aporte que puede entregar a la sociedad". "Somos parte de una larga historia empresarial que durante las últimas nueve décadas ha enfrentado y superado dificultades de toda índole: naturales, políticas, económicas y sociales. Ello, gracias a una estrategia de largo plazo, siempre pensando en décadas", destacó.

Y valoró: "Hoy, Empresas Copec es una multinacional de origen local, con activos productivos en 16 países y que moviliza, a nivel global, una economía cercana a los US$30 mil millones, comparable al PIB de un país como Islandia. Es, sin duda, un actor relevante para el desarrollo y perspectivas de muchas personas, comunidades y países donde está presente. Y lo hace desde sus negocios y actividades".

En esa línea, afirmó que sus filiales participan de esta construcción de futuro: "Un proceso que se realiza ahora, pero cuyos resultados veremos al largo plazo. Una vocación que se sustenta en una filosofía que ha sido parte permanente de nuestra forma de hacer negocios, aplicada durante décadas, a lo largo de las cuales siempre se han perseguido objetivos que van más allá del éxito económico inmediato".

Y sentenció: "En un mundo cada vez más dominado por la gratificación instantánea y la satisfacción inmediata es esencial, entonces, alinearnos con proyectos que darán resultados en un horizonte amplio, con esfuerzo, perseverancia y, por supuesto, optimismo. Porque, como siempre lo hemos dicho, no se puede hacer empresa si no se es optimista".

Pero también, puso énfasis que un enfoque de largo plazo los obliga a considerar el impacto de sus acciones en el medio ambiente, la economía y la sociedad en su conjunto: "Esto implica tomar decisiones que no sólo generen beneficios inmediatos, sino que también aseguren la sostenibilidad y la equidad para las generaciones venideras". Asimismo, adoptar una mirada de largo plazo fomenta la inversión en innovación y desarrollo tecnológico.

Aludiendo al nuevo propósito corporativo definido por la compañía con la afirmación "Forjar un mundo para las futuras generaciones", explicó que se trata de una forma de pensar y actuar, priorizando la prevención sobre la reacción, la sostenibilidad sobre la explotación y el bienestar a largo plazo sobre los beneficios inmediatos".