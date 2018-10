La exorbitante cifra que perdieron ayer los multimillonarios con la abrupta caída de las bolsas

Multinacionales

Bloomberg calculó lo que borraron las 500 personas más ricas del mundo ayer. De todas formas siguen siendo ricos...

La debacle de los mercados bursátiles se profundizó ayer, con el Nasdaq en una jornada para el olvido que llevó a Wall Street a su peor sesión desde febrero. Es en este contexto que Bloomberg calculó lo que perdieron las 500 personas más ricas del mundo con este derrumbe.

¿Cuál es la cifra? Sería de US$ 99.000 millones, la segunda baja diaria más fuerte en el año.

Pero el que más "sufrió" fue el fundador de Amazon Jeff Bezos, que perdió US$ 9.100 millones. La caída le redujo el patrimonio neto de Bezos a US$ 145,2 mil millones, su nivel más bajo desde julio.

Mientras que la fortuna de la persona más rica de Europa, Bernard Arnault , cayó US$ 4,5 mil millones a US$ 66,9 mil millones cuando las acciones de su lujoso imperio LVMH cayeron después de que la compañía indicara que China estaba ajustando los controles fronterizos. Arnault vio más de la mitad de sus ganancias del años esfumarse.

En total, 17 personas perdieron más de US$ 1 mil millones, sin distinguir por sectores. Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, fue uno de los mayores perdedores en términos porcentuales, ya que su patrimonio neto se redujo en US$ 4.500 millones, o un 4,9%. Los 67 magnates de la tecnología más ricos del mundo, un grupo que incluye a Bill Gates y Mark Zuckerberg de Facebook, vieron cómo se borraban US$ 32,1 mil millones de su patrimonio neto colectivo.