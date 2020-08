Matriz de Google emite deuda récord por US$ 10 mil millones a una tasa que no se veía hace muchos años

Multinacionales

La emisión de Alphabet se dividirá en dos: una parte para fines corporativos, incluidas adquisiciones y la mayor parte para fines ecológicos.

Alphabet colocó US$ 10.000 millones en el mercado de deuda corporativo, la mayor emisión en la historia de la matiz de Google, que además celebró los bajos costos de financiamiento para la compañía.

De los US$ 10.000 millones en oferta, el tramo de US$ 1.000 millones a cinco años se emitió con un cupón de 0,45%, el menor visto a ese vencimiento desde que Apple colocó notas por US$ 1.500 millones al 0,45% en 2013.

El apetito de los inversionistas fue fuerte por la deuda a seis tramos del gigante tecnológico, ya que las bajas tasas de interés y la compra de bonos corporativos por parte de la Reserva Federal continúan respaldando la emisión.

La emisión vio una demanda mayor a los US$ 31.000 millones, según IFR de Refinitiv. El cupón más bajo de Alphabet era de 1,25% para un deuda por US$ 1.000 millones en mayo del 2014.

La semana pasada, Alphabet informó su primera caída trimestral de las ventas en sus 16 años como compañía que cotiza en bolsa. Sin embargo, sus acciones prácticamente no se movieron ya que las pérdidas en las ventas fueron compensadas por una recuperación en el negocio de avisos publicitarios de Google.

El tramo a cinco años de Alphabet se colocó justo por sobre el 0,40% de la nota a tres años emitida por Amazon.com en junio, dentro de los cupones corporativos más bajos en los registros. Sin embargo, el 0,45% para dicho tramo fue menor que el 0,80% de la oferta de junio de 2020 de Amazon por el mismo vencimiento.

De los US$ 10.000 millones ofrecidos, US$ 4.500 millones de los tramos de siete, 20 y 40 años se utilizarán para fines corporativos generales, incluidas adquisiciones. Los US$ 5.500 millones restantes se utilizarán para iniciativas ecológicas, según la compañía, en la mayor emisión de deuda corporativa para proyectos ambientales, sociales y de gobierno.