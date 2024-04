AMD presenta decepcionante pronóstico de demanda para sus chips de IA y sus acciones caen con fuerza

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las acciones de Advanced Micro Devices cayeron hasta 9,1% en las operaciones extendidas después de que el fabricante de chips presentara un pronóstico decepcionante para los procesadores de Inteligencia Artificial (IA), un lucrativo mercado dominado ahora por Nvidia.

La compañía proyectó que su línea MI300, una familia de los llamados aceleradores de IA, generará alrededor de US$ 4 mil millones en ingresos este año. Aunque esa cifra es superior a una predicción anterior de US$ 3.500 millones, algunos inversores esperaban hasta US$ 8 mil millones, según los analistas.

AMD es visto como un contendiente líder para desafiar a Nvidia en el mercado de aceleradores, que ayudan a desarrollar chatbots y otras herramientas bombardeándolos con datos. Pero se está poniendo al día en la industria. Un desafío ha sido producir suficientes chips para satisfacer la demanda, dijo la directora ejecutiva Lisa Su en una conferencia telefónica.

"Tenemos escasez de oferta", dijo. "No hay duda de que, en el corto plazo, si tuviéramos más oferta, tendremos demanda".

AMD también realizó una moderada previsión de ingresos para el trimestre actual. Las ventas ascenderán a aproximadamente US$ 5.700 millones en el período, dijo la compañía con sede en Santa Clara, California. Eso se compara con una estimación promedio de los analistas de US$ 5.720 millones. La débil demanda de chips utilizados en hardware de videojuegos ha obstaculizado el crecimiento.