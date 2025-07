Amazon reporta resultados y proyecta ganancias menores a lo esperado, presionada por el fuerte gasto en IA

Amazon proyectó utilidades operativas para el trimestre en curso por debajo de las estimaciones de los analistas, lo que generó preocupación entre los inversionistas de que el gigante tecnológico está gastando demasiado para mantenerse al nivel de sus competidores en la carrera por la inteligencia artificial.

La ganancia operativa se ubicará entre US$ 15.500 millones y US$ 20.500 millones en el período que finaliza en septiembre, frente a una estimación promedio de US$ 19.400 mil millones. Las ventas alcanzarán entre US$ 174 mil millones y US$ 179.500 millones, informó la compañía este jueves en un comunicado. En promedio, los analistas esperaban US$ 173.200 millones.

Los ingresos de Amazon Web Services, el mayor proveedor de capacidad de cómputo en arriendo, crecieron poco más de 17% hasta los US$ 30.900 millones, levemente por encima de la estimación promedio de los analistas, de US$ 30.800 millones.

Las acciones retrocedieron cerca de 2,5% en operaciones posteriores al cierre, luego de terminar la sesión de este jueves en US$ 234,11 en Nueva York. En lo que va de 2025, los títulos han subido 6,7%.

El director ejecutivo, Andy Jassy, enfrenta varios desafíos. Está enfrascado en una carrera por infraestructura de IA con Microsoft y Alphabet, lo que exige un fuerte gasto en centros de datos. Walmart se ha consolidado como un duro competidor en comercio electrónico, especialmente entre los consumidores sensibles al precio que buscan artículos esenciales para el hogar en medio de la guerra comercial y la incertidumbre arancelaria.

Todo esto mientras Jassy intenta reducir el personal corporativo de Amazon, disminuir la proporción de mandos medios respecto del total de trabajadores y hacer cumplir el mandato de trabajo presencial de cinco días, el cual, según él, es necesario para fortalecer el *ethos* de la compañía.