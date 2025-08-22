Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

EEUU acuerda adquirir 10% de participación en el fabricante de chips Intel a cambio de una inversión de capital de US$ 8.900 millones

La participación estatal será pasiva, sin representación en el directorio ni derechos de gobernanza, con un compromiso de votar junto con la mesa en asuntos que requieran aprobación de los accionistas. Las acciones de Intel subieron más de 5% tras el anuncio.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 17:40 hrs.

Trump Estados Unidos adquisiciones y fusiones Inteligencia Artificial tecnología innovación
<p>EEUU acuerda adquirir 10% de participación en el fabricante de chips Intel a cambio de una inversión de capital de US$ 8.900 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast plantea en su programa bajar impuestos a las empresas y eliminar préstamo de la reforma previsional
2
DF MAS

Iván González, el polémico abogado que pasó de defender al Fisco a demandarlo
3
Economía y Política

Las horas clave que precedieron la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda
4
Empresas

Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género
5
DF MAS

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
6
Señal DF

IKEA cumple tres años en Chile: ¿logró conquistar el hogar local?
7
Internacional

Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed
8
Mercados

Dólar se hunde más de $ 10 al cierre luego que Powell abriera las puertas a un recorte de tasas de la Fed en septiembre
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete