Acción de Palantir se dispara en Wall Street tras atribuir sus ventas record al "sorprendente impacto” de la IA en sus negocios

La firma de software de datos que ha visto su acción dispararse más de 500% en el último año, también elevó su proyección de ventas para todo el año a un rango de entre US$ 4.140 millones y US$ 4.150 millones, por encima de la estimación previa de los analistas de US$ 3.910 millones.

Palantir Technologies reportó su mayor crecimiento trimestral en ventas desde que se abrió a bolsa, atribuyéndolo al “impacto asombroso” de la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) en su negocio.

Los ingresos del segundo trimestre aumentaron 48%, superando los US$ 1.000 millones, según informó la empresa en un comunicado este lunes. La firma de software de datos también elevó su proyección de ventas para todo el año a un rango de entre US$ 4.140 millones y US$ 4.150 millones, por encima de la estimación previa de los analistas de US$ 3.910 millones.

Las acciones de Palantir subieron hasta 9,8%, alcanzando US$ 176,33 tras la apertura de los mercados en Nueva York este martes, marcando un máximo histórico.

Los escépticos son "doblegados"

Con sede en Denver, la empresa ha visto su acción dispararse más de 500% en el último año, impulsada por las altas expectativas de los inversionistas, el crecimiento en la demanda por herramientas de IA y una fuerte presencia tanto en el sector privado como en el público.

Los ingresos por US$ 1.000 millones en el periodo finalizado el 30 de junio superaron el promedio estimado por los analistas, de US$ 939 millones. El crecimiento fue particularmente fuerte en EEUU, donde las ventas aumentaron 68%, hasta US$ 733 millones. Palantir informó que sus utilidades ajustadas por acción en el trimestre fueron de US$ 0,16, superando las expectativas del mercado, que apuntaban a US$ 0,14.

En una carta a los accionistas, el director ejecutivo, Alex Karp, reflexionó sobre la relación, a veces tensa, de la compañía con Wall Street: “Los escépticos son, admitidamente, menos ahora, habiendo sido desarmados y doblegados en una suerte de sumisión”. También afirmó que los avances en IA han impulsado el crecimiento de Palantir, destacando el desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala y los chips necesarios para operarlos.

De cara al futuro, Karp señaló que Palantir aspira a convertirse en “la empresa de software dominante del futuro” y añadió: “el mercado está empezando a despertar a esta realidad”. Los ingresos del gobierno estadounidense aumentaron 53% en el trimestre, alcanzando US$ 426 millones.

Relación con el Pentágono

En tanto, los ingresos por contratos comerciales en EEUU crecieron aún más rápido, aumentando 93% interanual, hasta US$ 306 millones. El “desempeño superior” del negocio comercial de Palantir en EEUU es un indicador clave de la sólida demanda, particularmente por sus productos de IA, señaló Jordan Berger, analista de Third Bridge.

Palantir ha sido durante mucho tiempo un contratista clave del gobierno de EEUU, colaborando con las fuerzas armadas estadounidenses, las de países aliados como Ucrania, y con startups tecnológicas del sector defensa. Durante el trimestre, la empresa reforzó su relación con el Pentágono al cerrar nuevos acuerdos con la Fuerza Espacial y el Ejército de EEUU.

Palantir también consolidó 15 contratos principales y 60 contratos relacionados con el Ejército en un solo acuerdo: un convenio a 10 años por US$ 10 mil millones.