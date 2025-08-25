Latam Airlines supera a Banco de Chile y se convierte en la empresa de mayor capitalización bursátil del país

La mayor aerolínea de Latinoamérica cotiza en máximos desde que salió del Capítulo 11, con resultados que han sorprendido consistentemente al alza. Pero Falabella no se queda atrás, ya que este lunes quedó al borde de alcanzar al prestamista de los Luksic y Citigroup.

El grupo Latam Airlines cerró la sesión de este lunes no sólo en nuevos máximos, sino también con la mayor capitalización de mercado en la Bolsa de Santiago, desplazando al Banco de Chile.

Las acciones de Latam subieron 1,3% en la jornada, lo que significa un precio de $ 23,4 por papel y $ 14,14 billones (millones de millones) en valor total para los accionistas.

Por su parte, el Banco de Chile retrocedió 0,3% a un market cap de $ 14,03 billones, con lo que perdió el primer lugar del ranking por primera vez desde junio de 2024, que fue la última vez en que despojó a SQM de su liderazgo de ese momento.

Al medir valor empresarial, que incluye valor para accionistas (market cap) y para acreedores (deuda financiera neta), Latam se encuentra en $ 19,21 billones, sólo por detrás de los $ 20,22 billones de Quiñenco, vehículo del grupo Luksic que junto con Citigroup controla el Banco de Chile.

Ruta ganadora

La mayor aerolínea de Latinoamérica cotiza en máximos desde que a fines de 2022 salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Los resultados de la compañía han sorprendido consistentemente al alza (el Ebitda ha superado al consenso de Bloomberg por seis trimestres consecutivos), en complemento con ventas secundarias y recompras de sus acciones, así como favorables refinanciamientos.

Por su parte, el Banco de Chile ha visto moderarse sus métricas de rentabilidad, que por años han estado (y siguen estando) muy por encima del agregado de los bancos chilenos. El retorno de capital promedio (ROAE, sigla en inglés) terminó junio en 22,1%, por debajo del 24,8% de Santander y lejos del peak de 31,5% registrado en octubre de 2022.

Latam consolidó al cierre de junio una posición de liderazgo en montos transados, al superar a SQM en una medición de flujos acumulados en 12 meses. Su valor operado durante agosto más que duplica al del gigante del litio, sobre todo gracias a un aumento de ponderación en índices de FTSE Russell, por el mayor capital flotante logrado en su última venta secundaria.

En términos prácticos, el IPSA quedó hoy encabezado por un trío de empresas cuyo market cap ronda los $ 14 billones, ya que Falabella no se queda atrás: este lunes subió con fuerza hasta los $ 13,95 billones.

Todo esto se produce en medio de un apetito generalizado por acciones chilenas que ha llevado al índice S&P IPSA a batir récords más de 40 veces en el curso del año, fuertemente influenciado por Latam y Falabella, debido a su altas ponderaciones internas y fuertes retornos totales de 75,8% y 61% en el período, respectivamente.

El último catalizador del rally fue la apertura a nuevos recortes de tasas de interés por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La noticia generó una fuerte caída en los rendimientos soberanos estadounidenses, lo que facilita el financiamiento en dólares para las empresas.

Los principales accionistas de Latam son los fondos extranjeros Sixth Street Partners y Strategic Value Partners, junto con las aerolíneas Delta Air Lines y Qatar Airways, y con una participación menor, la familia Cueto -sus antiguos controladores-, a través de la sociedad Costa Verde Aeronáutica.