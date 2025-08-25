Click acá para ir directamente al contenido
Latam Airlines supera a Banco de Chile y se convierte en la empresa de mayor capitalización bursátil del país

La mayor aerolínea de Latinoamérica cotiza en máximos desde que salió del Capítulo 11, con resultados que han sorprendido consistentemente al alza. Pero Falabella no se queda atrás, ya que este lunes quedó al borde de alcanzar al prestamista de los Luksic y Citigroup.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 16:38 hrs.

