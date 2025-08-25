¿Imparable? Bolsa chilena sigue escalando y el IPSA supera los 8.900 puntos por primera vez en la historia

El índice avanzaba 0,7% con el liderazgo de SQM, CAP, Colbún y Copec, después de anotar su récord número 41 de este año. Por otro lado, en Wall Street el Dow Jones caía 0,5% y el S&P 500 disminuía 0,1%, aunque el Nasdaq subía 0,3% con respaldo de Nvidia a dos días de sus resultados.

La bolsa chilena daba prueba este lunes de que sigue vivo su histórico rally, mientras en Estados Unidos las acciones devolvían una parte de las ganancias logradas al final de la semana pasada, a medida que los agentes recalibran posiciones y esperan los resultados de Nvidia.

El S&P IPSA subía 0,7% hasta los 8.918,49 puntos -cruzó la marca de 8.900 por primera vez-, liderado por SQM-B (2,5%), CAP (2,3%), Colbún (1,9%) y Copec (1,6%), con lo que sigue ganando terreno después de anotar su récord número 41 de este año.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desencadenó un boom de compras de acciones y bonos el viernes, al reconocer que la debilidad del empleo es razón para proceder con recortes de tasas de interés en la primera economía del mundo.

"Powell dejó entrever este recorte, y en un mercado como el chileno vemos que aumenta del apetito por riesgo", dijo a DF el analista de inversiones de Vantrust Capital, Fernando Santibáñez. "Es importante destacar que en EEUU las valoraciones son muy altas, muy exigentes, y acá en Chile todavía no estamos en esos niveles, es un mercado todavía atractivo. Debería verse una rotación de inversionistas extranjeros buscando mercados más baratos, y el chileno aparece como una clara opción. Por eso nos estamos desacoplando hoy de EEUU", explicó.

A propósito de esto, hizo hincapié en que "hay compañías, sobre todo del sector commodities, que están muy castigadas en Chile. El caso de CAP es ejemplificador". Y señaló que se han fortalecido las expectativas de nuevas medidas de China para impulsar su economía, lo que incluye eliminar exceso de capacidad para que el crecimiento sea más organico.

Atención a Nvidia

En Wall Street, el Dow Jones caía 0,5%, el S&P 500 disminuía 0,1% y el Nasdaq subía 0,3%, con alzas en los rendimientos del Tesoro. Europa atravesaba hoy una sesión de venta: el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,8%, arrastrado por el francés CAC 40 (-1,5%), mientras que en Londres la bolsa permaneció cerrada por feriado bancario.

Por el lado de Asia, la primera jornada de reacciones a los comentarios de Powell fue positiva, ya que el CSI 300 de China continental avanzó 2,1%, el Hang Seng hongkonés subió 1,9% y el Nikkei japonés ganó 0,4%.

Más allá de la coyuntura de tasas, los resultados de Nvidia (1,9%), cuya publicación está agendada para el miércoles, prometen ser un punto de apoyo relevante para los inversionistas de renta variable.

"Esta ya no es sólo la publicación de resultados trimestrales, sino de un acontecimiento macroeconómico que merece atención incluso si no se ha invertido directamente en acciones de Nvidia", escribió el estratega sénior de operaciones bursátiles y derivados en Charles Schwab, Alex Coffey.

Según Chris Weston, head de estudios de Pepperstone, "el riesgo principal es que Nvidia supere las expectativas, pero no logre impresionar a un mercado que ya se ha posicionado para un 'superar y subir'. El CEO Jensen Huang tendrá que ofrecer unas perspectivas inspiradoras, o podríamos volver a ver cómo los operadores abandonan Nvidia y se pasan a empresas de IA que cotizan en China o Hong Kong".