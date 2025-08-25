Click acá para ir directamente al contenido
Primer ministro francés convocará voto de confianza del parlamento sobre el presupuesto poniendo en juego supervivencia del gobierno de Macron

El premier enfrenta resistencia a los 44 mil millones de euros en recortes de gastos y alzas de impuestos que considera vitales para evitar un desastre fiscal. “Sí, es un riesgo, pero el mayor riesgo es no hacer nada”, dijo Bayrou. “No hay salida si no somos valientes”.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 13:50 hrs.

