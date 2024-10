Latam logra refinanciamiento de deuda y espera ahorros de caja por US$ 83 millones anuales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), Latam Airlines Group informó que ha acordado colocar en los mercados internacionales bonos garantizados por US$ 1.400 millones, a una tasa de interés anual del 7,875%, con vencimiento en el año 2030.

La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de más de cinco veces de más de 250 inversionistas globales.

Con este refinanciamiento, el grupo reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente, generando ahorros anuales por aproximadamente US$ 83 millones por pago de menores intereses.

Con los fondos que se obtengan de esta emisión y con la utilización de US$ 200 millones en efectivo, se contempla el prepago de un bono por US$ 450 millones con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 13,375%, además del prepago de un préstamo a plazo (Term Loan B) de US$ 1.081 millones con vencimiento en 2027, con una tasa de interés de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%.

Tanto el bono como el préstamo a plazo se enmarcan dentro del Financiamiento de Salida del proceso de Capítulo 11.

Latam venderá los primeros bonos denominados en dólares desde su salida de la reestructuración

Latam, la aerolínea más grande de Sudamérica, salió del Capítulo 11 a fines de 2022 con 35% menos de deuda, poniendo un renovado enfoque en el servicio al cliente. Recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York con una oferta de títulos de American Depositary Receipts (ADR).

Además, por la utilización de US$ 200 millones de efectivo, el grupo está reduciendo aún más sus niveles de deuda bruta.

Por otro lado, en términos contables, esta refinanciación tendrá un impacto, por una única vez, en el Estado de Resultados del grupo por cerca de US$134 millones, de los cuales US$45 millones se verán reflejados en los movimientos en caja durante el cuarto trimestre de este año.