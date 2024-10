Latam venderá los primeros bonos denominados en dólares desde su salida de la reestructuración

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Latam Airlines Group está recurriendo a los mercados de deuda globales por primera vez desde que la aerolínea salió de su reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La aerolínea con sede en Santiago va a vender US$ 1.200 millones en títulos denominados en la moneda estadounidense, con vencimiento en 2030, según personas familiarizadas con el asunto. Las conversaciones iniciales sobre precios se están llevando a cabo con un rendimiento en el rango bajo a medio del 8%, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.

Latam, la aerolínea más grande de Sudamérica, salió del Capítulo 11 a fines de 2022 con 35% menos de deuda, poniendo un renovado enfoque en el servicio al cliente. Recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York con una oferta de títulos de American Depositary Receipts (ADR).

La compañía planea utilizar los ingresos de la venta de bonos para pagar algunas deudas, incluida su línea de préstamo B a plazo y pagarés con vencimiento en 2027.

