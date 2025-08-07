Codelco solicita a Sernageomin autorización para la reapertura parcial de El Teniente

La autoridades había pedido previamente la entrega de cuatro informes sobre el fatal accidente a la minera estatal para evaluar un retorno a las faenas subterráneas.

Codelco, la mayor productora mundial de cobre, pidió a Sernageomin, el regulador estatal del sector minero, autorizar una reactivación parcial de operaciones en su mina de cobre El Teniente tras el fatal accidente que dejó seis fallecidos, dijeron este miércoles a Reuters dos fuentes con conocimiento del tema.

Sernageomin había pedido la entrega de cuatro informes sobre el incidente a la minera estatal para evaluar un retorno a las faenas subterráneas.

En un comunicado publicado durante la tarde de este miércoles, la empresa había dicho que entregó tres requerimientos de información solicitados por Sernageomin.