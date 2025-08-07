Codelco solicita a Sernageomin autorización para la reapertura parcial de El Teniente
La autoridades había pedido previamente la entrega de cuatro informes sobre el fatal accidente a la minera estatal para evaluar un retorno a las faenas subterráneas.
Noticias destacadas
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, pidió a Sernageomin, el regulador estatal del sector minero, autorizar una reactivación parcial de operaciones en su mina de cobre El Teniente tras el fatal accidente que dejó seis fallecidos, dijeron este miércoles a Reuters dos fuentes con conocimiento del tema.
Sernageomin había pedido la entrega de cuatro informes sobre el incidente a la minera estatal para evaluar un retorno a las faenas subterráneas.
En un comunicado publicado durante la tarde de este miércoles, la empresa había dicho que entregó tres requerimientos de información solicitados por Sernageomin.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El adiós a Luis Ortiz Quiroga: destacados penalistas relevan el legado del histórico académico y litigante
Tras casi 60 años haciendo clases en la Universidad de Chile, el penalista fallecido este martes es considerado como un referente para varias generaciones de profesionales y litigantes.
Imagine Waves abre convocatoria para startups de sectores productivos y se asocia con Broota para ampliar el acceso a financiamiento
Las seleccionadas podrán levantar rondas por un máximo de US$ 300 mil en la plataforma de financiamiento colectivo, en tanto, la aceleradora invertirá tickets de hasta US$ 50 mil por proyecto, en tres o cinco startups.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete