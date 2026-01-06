FNE sanciona con US$ 1,2 millones a dos gigantes agrícolas por entregar información falsa

Se trata de la coreana CJ Cheiljedang Corporation y la estadounidense Bunge Alimentos, firmas que en agosto de 2024 recibieron por parte de la entidad el visto bueno para perfeccionar una operación de concentración.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó para aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dos acuerdos extrajudiciales firmados con empresas en el marco de una investigación relativa a la eventual existencia de la infracción consistente en la entrega de información falsa al notificar una operación de concentración.

Se trata de la coreana CJ Cheiljedang Corporation (CJ) y la estadounidense Bunge Alimentos (Bunge), firmas que en agosto de 2024 recibieron por parte de la FNE la aprobación en Fase 2 para perfeccionar la operación de concentración consistente en la adquisición de control exclusivo en CJ por parte de Bunge, con incidencia en el mercado de comercialización de concentrado de proteína de soya en Chile.

La investigación fue iniciada de oficio por la división de Fiscalización de la FNE en diciembre de 2024 a partir de antecedentes recabados en el marco del análisis de la referida operación de concentración, indicó el ente persecutor.

En los acuerdos extrajudiciales se establece un pago a beneficio fiscal de US$ 1,2 millón en total, asumidos en partes iguales entre CJ y Bunge, indicó la Fiscalía.

Además, Bunge deberá realizar una capacitación en materia de libre competencia de acuerdo con la legislación chilena, que contemple la prevención de infracciones a la norma del DL 211 que sanciona la entrega de información falsa al notificar una operación de concentración.

"Para la FNE, la suscripción de estos acuerdos extrajudiciales releva la importancia de aportar los antecedentes que exigen el DL 211 y el reglamento sobre notificación de una operación de concentración de manera fidedigna, completa y oportuna al momento de realizar la notificación", dijo la entidad.

"La FNE ha velado de forma proactiva por el cumplimiento de este deber que le asiste a quienes notifiquen una operación de concentración", declaró en un comunicado.

Además de los acuerdos extrajudiciales suscritos, anteriormente en los años 2020 y 2022, respectivamente, la FNE presentó requerimientos en contra de TWDC Enterprises 18 Corp., sociedad perteneciente al Grupo Disney, y de Cadena Comercial Andina SpA, perteneciente al Grupo Oxxo.

El primero de dichos requerimientos fue acogido por el TDLC en 2024, siendo la respectiva sentencia confirmada por la Corte Suprema en 2025. Mientras que el segundo requerimiento fue acogido por el TDLC en noviembre de 2025, encontrándose a la fecha pendiente ante la Corte Suprema.