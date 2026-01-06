FNE sanciona con US$ 1,2 millones a dos gigantes agrícolas por entregar información falsa
Se trata de la coreana CJ Cheiljedang Corporation y la estadounidense Bunge Alimentos, firmas que en agosto de 2024 recibieron por parte de la entidad el visto bueno para perfeccionar una operación de concentración.
Noticias destacadas
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó para aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dos acuerdos extrajudiciales firmados con empresas en el marco de una investigación relativa a la eventual existencia de la infracción consistente en la entrega de información falsa al notificar una operación de concentración.
Se trata de la coreana CJ Cheiljedang Corporation (CJ) y la estadounidense Bunge Alimentos (Bunge), firmas que en agosto de 2024 recibieron por parte de la FNE la aprobación en Fase 2 para perfeccionar la operación de concentración consistente en la adquisición de control exclusivo en CJ por parte de Bunge, con incidencia en el mercado de comercialización de concentrado de proteína de soya en Chile.
La investigación fue iniciada de oficio por la división de Fiscalización de la FNE en diciembre de 2024 a partir de antecedentes recabados en el marco del análisis de la referida operación de concentración, indicó el ente persecutor.
En los acuerdos extrajudiciales se establece un pago a beneficio fiscal de US$ 1,2 millón en total, asumidos en partes iguales entre CJ y Bunge, indicó la Fiscalía.
Además, Bunge deberá realizar una capacitación en materia de libre competencia de acuerdo con la legislación chilena, que contemple la prevención de infracciones a la norma del DL 211 que sanciona la entrega de información falsa al notificar una operación de concentración.
"Para la FNE, la suscripción de estos acuerdos extrajudiciales releva la importancia de aportar los antecedentes que exigen el DL 211 y el reglamento sobre notificación de una operación de concentración de manera fidedigna, completa y oportuna al momento de realizar la notificación", dijo la entidad.
"La FNE ha velado de forma proactiva por el cumplimiento de este deber que le asiste a quienes notifiquen una operación de concentración", declaró en un comunicado.
Además de los acuerdos extrajudiciales suscritos, anteriormente en los años 2020 y 2022, respectivamente, la FNE presentó requerimientos en contra de TWDC Enterprises 18 Corp., sociedad perteneciente al Grupo Disney, y de Cadena Comercial Andina SpA, perteneciente al Grupo Oxxo.
El primero de dichos requerimientos fue acogido por el TDLC en 2024, siendo la respectiva sentencia confirmada por la Corte Suprema en 2025. Mientras que el segundo requerimiento fue acogido por el TDLC en noviembre de 2025, encontrándose a la fecha pendiente ante la Corte Suprema.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete