Dólar se dispara más de $ 13 en la apertura tras anuncio de acumulación de reservas del Banco Central

La entidad implementará a partir del viernes un régimen de compra de hasta US$ 25 millones diarios, por un plazo de tres años. Esto es un tope de US$ 3.125 millones por semestre y un total cercano a los US$ 18.500 millones para el período completo.