Grupo Luksic evalúa acciones para “resarcir perjuicios sufridos” en licitación de combustible a vehículos estatales

El Tribunal de Contratación Pública acogió, en parte, una demanda de impugnación en contra de ChileCompra iniciada por la firma Enex, que opera bajo la marca Shell.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 6 de agosto de 2025 a las 20:30 hrs.

