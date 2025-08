Apollo alcanza récord de activos bajo administración por US$ 840 mil millones mientras los mercados se mueven al ritmo de los aranceles de Trump

Por: Financial Times

La firma atrajo US$ 61 mil millones de capital fresco en el segundo trimestre, dos tercios de los cuales provinieron de su división de gestión de activos, a medida que los grandes inversores institucionales y personas adineradas buscaron capitalizar la volatilidad del mercado.

Los activos bajo gestión de Apollo Global Management alcanzaron un máximo de US$ 840 mil millones mientras el grupo estadounidense aceleró su ritmo de inversión ante los vaivenes de los mercados a raíz de los aranceles del presidente Donald Trump.

La firma estuvo particularmente activa en las semanas posteriores al lanzamiento de la ofensiva comercial de Trump contra muchos de los principales socios económicos de Estados Unidos a principios de abril. En mayo, el director ejecutivo, Marc Rowan, declaró a los inversores que Apollo se había apresurado a captar capital e invertir ante la caída de los mercados.

Gran parte de estas entradas se originaron a través de los llamados acuerdos de financiación, en los que Athene, la filial de seguros de Apollo, capta capital de los bancos federales de préstamos hipotecarios de Estados Unidos. Apollo anunció este martes que había recaudado US$ 11.700 millones mediante estos acuerdos en el segundo trimestre, una cifra récord para la compañía.

Los acuerdos de financiación deben reembolsarse en última instancia. Pero Apollo cree que su equipo de inversión puede obtener más ganancias con esos préstamos de lo que cuestan.

Rowan afirmó que Apollo y sus pares estaban a punto de captar una nueva base de inversores, lo que les daría más munición para crecer. El grupo está a la espera de una orden ejecutiva que ayudará a abrir el mercado estadounidense de planes de jubilación, valorado en US$ 9 billones (millones de millones), a estrategias de inversión privadas, lo que el director ejecutivo calificó de "sentido común".

“Los patrocinadores de planes… entienden esto y en su mayoría les gustaría incluir un conjunto más diverso de activos con mayores retornos para que los jubilados construyan sus ahorros”, dijo Rowan.

Apollo invirtió una cifra récord de US$ 90 mil millones durante el segundo trimestre, incluyendo 4.500 millones de libras en préstamos que acordó otorgar al grupo eléctrico EDF para financiar sus inversiones en la central nuclear británica de Hinkley Point C. En abril, también cerró un acuerdo para liderar la financiación de la adquisición de Jeppesen, filial de Boeing, por parte del grupo de capital privado Thoma Bravo, superando así un paquete de financiación liderado por su rival Blackstone.

Rowan se fijó el objetivo de generar US$ 275 mil millones en transacciones anuales para 2029, un nivel que se ha visto rápidamente alcanzado. Apollo afirmó haber generado US$ 81 mil millones en transacciones en el segundo trimestre y US$ 260 mil millones durante el último año.

Pension Insurance Corporation

El director ejecutivo de Apollo afirmó que la compañía buscaba reforzar su capacidad de originación en Europa, especialmente en el Reino Unido. A principios de este año, un grupo asegurador en el que posee una participación minoritaria cerró un acuerdo de 5.700 millones de libras para adquirir la entidad británica de ahorro para la jubilación Pension Insurance Corporation.

“PIC es para el Reino Unido lo que Athene es para EEUU”, añadió. “Necesitará una financiación considerable de activos, lo que nos incentivará a generar el mismo tipo de activos originados que hemos generado en EEUU”.

Las ganancias por comisiones, una métrica rigurosamente analizada que refleja las comisiones de gestión que Apollo cobra por sus fondos, aumentaron 22 % con respecto al año anterior, alcanzando los US$ 627 millones. Esta cifra superó las expectativas de Wall Street de US$ 577 millones, según Visible Alpha.

Rentas vitalicias

El otro gran componente del negocio de Apollo —la rentabilidad que genera invirtiendo en nombre de los compradores de rentas vitalicias— también superó las previsiones. La unidad de jubilación reportó ganancias relacionadas con diferenciales de US$ 821 millones, un aumento de casi el 16%.

La adquisición por parte de Apollo de Irradiant Partners, un gestor de inversiones de crédito estructurado, representó alrededor de US$ 12 mil millones del aumento de la base de activos del grupo.

Las acciones de Apollo quedaron por detrás del índice de referencia S&P 500 este año, junto con otros grandes grupos de seguros que habían anunciado un excelente 2024. Las acciones perdieron 13,5% en 2025, en comparación con un rendimiento total del 8,4% del S&P 500.