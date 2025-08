Donald Trump afirma que JPMorgan Chase y Bank of America rechazaron su negocio

Por: Financial Times

Donald Trump acusó a los gigantes bancarios JPMorgan Chase y Bank of America de rechazar su negocio, lo que intensificó las afirmaciones de la derecha de que la industria bancaria ha negado el servicio a los conservadores por razones políticas.

Hablando en CNBC el martes y aparentemente refiriéndose al período posterior a que dejó la Casa Blanca por primera vez en 2021, Trump dijo que JPMorgan le informó que cerraría sus cuentas.

“Estaba cargado de dinero y me dijeron: ‘Lo siento, señor, no podemos aceptarlo. Tiene 20 días para irse’. Les dije: ‘No puede estar bromeando. Llevo 35 o 40 años con ustedes’”, declaró el Presidente estadounidense.

Trump dijo que luego intentó abrir una cuenta en el Bank of America y habló directamente con el director ejecutivo Brian Moynihan, pero le negaron el negocio.

Brian Moynihan, directo ejecutivo de Bank of America.

“Brian me besaba el trasero cuando era presidente”, dijo Trump. Y él dijo: “’No podemos hacerlo. No, no podemos hacerlo’. Así que fui a otro, a otro, a otro. Terminé yendo a bancos pequeños por todas partes”, añadió Trump. También tenía una larga relación con Deutsche Bank.

En los últimos años, conservadores y algunos destacados inversores tecnológicos han denunciado que los bancos estadounidenses los discriminaron por sus opiniones políticas, así como contra sectores que los reguladores desaprobaban, como las criptomonedas y el petróleo.

En sus memorias, la primera dama Melania Trump se quejó de que su banco le canceló la cuenta tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y se negó a abrir una para su hijo Barron.

Los bancos afirman que no desalientan por razones políticas y señalan la carga de los costos de cumplimiento para los clientes clasificados como "personas políticamente expuestas", así como la supervisión regulatoria adicional en torno a cualquier negocio de criptomonedas.

En respuesta a los comentarios de Trump, JPMorgan, el mayor banco estadounidense en términos de activos y depósitos, declaró: “No cerramos cuentas por motivos políticos y coincidimos con el Presidente Trump en que se necesita urgentemente un cambio regulatorio. Felicitamos a la Casa Blanca por abordar este asunto y esperamos colaborar con ellos para solucionarlo”.

BofA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

El Wall Street Journal informó este lunes que la Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que instruiría a los reguladores bancarios a investigar a los bancos que discriminan ilegalmente a los clientes.

El Bank Policy Institute, un grupo de presión de la industria, dijo que el “corazón del problema es el exceso de regulación y la discreción supervisora” y que esperaba que cualquier orden ejecutiva futura ordenara a “los reguladores confrontar el marco regulatorio defectuoso que dio lugar a estas preocupaciones en primer lugar”.