Latam Airlines se consolida como la acción más transada de la bolsa chilena tras desplazar a SQM

El mercado bursátil chileno tiene un nuevo líder en montos transados, ya que el frenesí de compras de acciones de Latam Airlines dejó en segundo lugar a la serie B de SQM en un registro de 12 meses móviles.

Latam sumó un flujo de $ 35 billones (millones de millones) en los 12 meses a junio, lo que corresponde a un 13,4% del valor operado en acciones nacionales, y supera el 12,1% registrado al cierre de mayo.

En tanto, el porcentaje de SQM-B bajó de 12,6% a 12%. Un punto de inflexión para el gigante del litio, que a finales de 2020 empezó a posicionarse como el líder indiscutible de los montos transados, llegando a un peak de 31,4% del total en abril de 2023.

Buen momento

Mientras los años boyantes del litio ya son cosa del pasado, la mayor aerolínea de América Latina ha visto una sostenida recuperación desde que al final de 2022 salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. De hecho, Latam cotiza actualmente en $ 19,3 por papel, su mayor nivel desde que volvió al mercado con una nueva estructura de capital.

Las últimas carteras recomendadas de las corredoras de bolsa locales han dado cuenta del entusiasmo por la aerolínea. Bci la incorporó en su portafolio fundamental de julio, mientras que BICE y Renta 4 aumentaron la ponderación de la firma en sus respectivas carteras.

Bci destacó "la resiliencia que ha tenido la acción a pesar de significativos eventos de volatilidad e incertidumbre que han impactado de manera directa la industria donde se desenvuelve la compañía: particularmente la política arancelaria de EEUU y las recientes tensiones y materialización de conflictos en Oriente Medio".

Por su parte, Credicorp Capital la mantuvo en el primer lugar de su selección, ya que "continúa con un buen momentum luego de la reciente segunda venta de ADR por parte de accionistas y a pesar de las turbulencias globales. En tanto, la compañía ha anunciado la recompra del 2,4% de sus acciones a un precio de $ 19 que estará vigente durante todo el mes de julio".

Todos los 11 agentes compilados por Bloomberg tienen una recomendación alcista sobre la acción. Dado que el precio objetivo de consenso sobre Latam es de $ 12,76 por papel, este tendría un potencial de retorno de 13% a 12 meses.

Los analistas de Credicorp señalaron que "nuestra tesis de inversión y postura constructiva sobre la compañía se han fortalecido tras los sólidos resultados del primer trimestre de T25, la sorprendente revisión al alza de su guidance para este año y el reciente exitoso refinanciamiento del último tramo de deuda costosa".

El rally de Latam ha llevado a la empresa a ostentar la tercera mayor capitalización bursátil de la plaza chilena (cerca de US$ 12.600 millones), por debajo de Falabella (US$ 13.400 millones) y el Banco de Chile (US$ 15.300 millones).