IPSA abre al alza y busca un récord sobre 8.600 puntos liderado por Falabella tras resultados de la compañía

El índice chileno avanzaba 0,6%. Además, en EEUU el Nasdaq trepaba 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones escalaba 0,5%, mientras los rendimientos del Tesoro caían alrededor de 5 puntos a medida que los traders redoblan sus apuestas de relajación monetaria.

La Bolsa de Santiago abrió al alza este miércoles con viento a favor de la temporada de resultados y de las compras en los mercados de Estados Unidos, donde sigue fortaleciéndose la idea de que pronto arrancará una seguidilla de recortes de tasas de interés.

El S&P IPSA subía 0,6% hasta los 8.632,89 puntos -niveles récord- en los primeros negocios. Las acciones de Falabella (2,7%) lideraban, tras presentar ayer en la tarde sus resultados del segundo trimestre, los que confirmaron el imponente auge de la compañía y superaron los pronósticos del mercado.

En Wall Street, que ayer cerró en máximos históricos, el Nasdaq trepaba 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones escalaba 0,5%, mientras los rendimientos del Tesoro caían alrededor de 5 puntos base (pb) en los tramos cortos y medianos de endeudamiento.

Por el lado europeo, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,8% y el británico FTSE 100 subía 0,1%. En Asia destacó el alza de 2,6% que tuvo el Hang Seng hongkonés. Le siguió el avance de 1,3% del japonés Nikkei, y la subida de 0,8% por parte del CSI 300 de China continental.

"El caso alcista para las acciones estadounidenses sigue siendo convincente, con un crecimiento sólido de las utilidades y un tono más moderado en materia comercial que sigue prevaleciendo, mientras que las expectativas de una política monetaria flexible ayudan a amortiguar cualquier preocupación de que la economía pueda estar debilitándose bajo la superficie", dijo el estratega sénior de estudios de Pepperstone, Michael Brown.

Los traders están contemplando una probabilidad de más de 55% de que los recortes de tasas de la Fed abarquen 75 pb en lo que resta del año, según los precios de futuros y swaps. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó al banco central a bajar las tasas en 150 pb o más, y sugirió que podría comenzar con una reducción de 50 pb en septiembre.

"Dado que la agenda de riesgos está bastante vacía hasta las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, el próximo viernes en Jackson Hole, la trayectoria de menor resistencia es claramente alcista por el momento", concluyó Brown.