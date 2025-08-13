Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre al alza y busca un récord sobre 8.600 puntos liderado por Falabella tras resultados de la compañía

El índice chileno avanzaba 0,6%. Además, en EEUU el Nasdaq trepaba 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones escalaba 0,5%, mientras los rendimientos del Tesoro caían alrededor de 5 puntos a medida que los traders redoblan sus apuestas de relajación monetaria.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 09:40 hrs.

acciones mercados locales Bolsas internacionales mercado bursatil IPSA Wall Street Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

