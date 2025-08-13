Bessent afirma que las tasas de interés de la Fed probablemente deberían ser 150-175 puntos básicos más bajas

En una entrevista con Bloomberg Television, el secretario del Tesoro de EEUU indicó que la Reserva Federal podría implementar una serie de recortes de tasas en los próximos meses, comenzando con una reducción de medio punto en septiembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que las tasas de interés son "demasiado restrictivas" y que probablemente deberían ser entre 150 y 175 puntos básicos más bajas.

"Hay una gran probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos", declaró Bessent el miércoles. "Podríamos implementar una serie de recortes de tasas, comenzando con un recorte de 50 puntos básicos en septiembre".

Bessent añadió que, según cualquier modelo, las tasas "probablemente deberían ser 150-175 puntos básicos más bajas".

El banco central estadounidense ha mantenido estable este año el tipo de interés de referencia en un rango objetivo del 4,25%-4,5%.