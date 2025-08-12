Latam continúa su tendencia ascendente y reporta alza de 7,9% en número de pasajeros transportados durante julio

En el acumulado de enero a julio de 2025, el grupo transportó un total de 49,5 millones de pasajeros; un 5,9% más que el período anterior.

Durante el séptimo mes del año, el grupo Latam continuó mostrando una tendencia positiva en sus resultados operacionales, transportando cerca de 8 millones de pasajeros, lo que significó un aumento del 7,9% año contra año.

En esa línea, en el acumulado de enero a julio de 2025, el grupo transportó un total de 49,5 millones de pasajeros; un 5,9% más que igual período del año anterior.

A su vez, el grupo aumentó su capacidad consolidada -medida en asientos/kilómetros disponibles (ASK)-, en 10%; mejorando al mismo tiempo el factor de ocupación.

De acuerdo con la aerolínea, “este crecimiento se debió, principalmente, a un incremento de 12,2% en la oferta internacional del grupo, así como también a un aumento de 11,8% en la oferta doméstica de Latam Airlines Brasil”.

Por su parte, el tráfico consolidado medido en pasajeros/kilómetros rentados (RPK) -o demanda-, aumentó 10,4%.

Como resultado, el factor de ocupación consolidado del grupo alcanzó 86,7%, 0,4 punto porcentual más respecto a julio de 2024 y -según la empresa- “este dato refleja la eficiencia operativa del grupo y la fuerte demanda de sus servicios”.

Además, el segmento de carga también mostró un crecimiento positivo, con un aumento de 5,1% en la capacidad de carga (ATK), alcanzando 703 millones de toneladas/kilómetros disponibles.

"Estos resultados refuerzan la posición de Latam como un actor clave en el mercado de la aviación regional e internacional", concluyó la empresa.