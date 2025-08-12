Wall Street abre al alza tras dato de IPC que le permitiría a la Fed retomar las bajas de tasas en septiembre

El Nasdaq subía 0,6%, el S&P 500 ganaba 0,5% y el Dow Jones crecía 0,5%. En Chile, el IPSA subía 0,1%, mientras que SQM-B se tomaba un respiro tras subir 25% en sólo tres días, dejando al IPSA con dos máximos históricos consecutivos.

Wall Street abrió con ganancias este martes, debido a que los últimos datos de inflación de Estados Unidos no le impedirían a la Reserva Federal retomar el alivio monetario en la siguiente reunión, según los participantes del mercado.

El Nasdaq subía 0,6%, el S&P 500 ganaba 0,5% y el Dow Jones crecía 0,5% en las primeras operaciones de la bolsa neoyorquina, mientras las tasas cortas de EEUU bajaban un poco, tras la noticia de que no hubo grandes sorpresas en el IPC de julio.

"A los mercados les agradó el dato de inflación de hoy, ya que significa que la Fed podrá bajar las tasas sin obstáculos el próximo mes. Sin embargo, las decisiones de recortes en octubre, diciembre y más adelante podrían ser bastante más complejas", comentó la jefa de estrategia global de Principal, Seema Shah.

"La preocupación para la Fed es que, con la reducción de inventarios, el impulso inflacionario inducido por los aranceles probablemente aumente en los próximos meses, lo que implica que las presiones inflacionarias podrían intensificarse justo cuando el banco central retoma las bajas de tasas", advirtió.

A nivel local, el S&P IPSA subía 0,1% a 8.601,34 puntos. Las acciones de SQM-B (-1,2%) se tomaban un respiro, después de subir 25% en sólo tres días y dejar al IPSA con dos máximos históricos consecutivos.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 se estabilizaba y el FTSE 100 de Londres subía 0,2%. Al cierre de las bolsas chinas, el continental CSI 300 avanzó 0,5% y el hongkonés Hang Seng subió 0,3%. De vuelta de un fin de semana largo, el Nikkei registró un incremento de 2,2% en la Bolsa de Tokio.

"Los mercados reaccionaron con alivio ante la noticia de la prórroga del plazo límite de la tregua arancelaria entre EEUU y China, que expiraba este martes. Sin embargo, este alivio fue moderado, dado que el mercado ya había anticipado en gran medida este resultado", escribió el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould.