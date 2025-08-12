Click acá para ir directamente al contenido
Wall Street abre al alza tras dato de IPC que le permitiría a la Fed retomar las bajas de tasas en septiembre

El Nasdaq subía 0,6%, el S&P 500 ganaba 0,5% y el Dow Jones crecía 0,5%. En Chile, el IPSA subía 0,1%, mientras que SQM-B se tomaba un respiro tras subir 25% en sólo tres días, dejando al IPSA con dos máximos históricos consecutivos.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 09:37 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

