Con retrocesos en las ventas en Chile y Perú, utilidades de SMU bajan 25,5% al cierre del primer semestre

La compañía supermercadista SMU reportó este lunes los resultados financieros del primer semestre de 2025, periodo en el cual alcanzó una utilidad de $ 19.161 millones, lo que representa una caída del 25,5% con respecto a enero-junio de 2024, esencialmente explicado por el menor resultado operacional del primer trimestre.

En tanto, en el primer semestre del año los ingresos de la matriz de los supermercados Unimarc alcanzaron los $ 1.384.985 millones, un 1,3% menos que el mismo periodo de 2024.

La compañía indicó en su análisis razonado que el principal motivo de esta baja es la definición estratégica de priorizar la rentabilidad, optimizando su actividad promocional para el segmento minorista, y también optando por eliminar ciertas ventas de volumen de bajo margen para el segmento mayorista.

“En consecuencia, esta estrategia con foco en rentabilidad ha generado mejores resultados a pesar de las menores ventas, lo que se ve reflejado en el aumento de un 5,5% en la ganancia bruta del segundo trimestre de 2025”, recalcó SMU.

Respecto al Ebitda, este indicador cayó un 8% en el semestre a $ 104.829 millones, lo que se explica por el menor Ebitda del primer trimestre de este año, dijo la empresa.

“Seguimos avanzando con el plan de crecimiento orgánico, inaugurando cinco locales nuevos-tres de Unimarc y dos de Maxiahorro- en lo que va del tercer trimestre, alcanzando 40 aperturas desde 2023 a la fecha. En promedio estos locales están superando el plan de ventas y con un muy buen desempeño operacional, en términos de indicadores como venta por metro cuadrado, venta por jornada equivalente y margen Ebitda”, agregó el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

Segmentos SMU

Haciendo zoom a los distintos segmentos de SMU, la línea de negocios de Supermercados Chile experimentaron una baja del 1,2% en sus ingresos durante el semestre, con una leve alza del 0,3% en el formato Unimarc y una disminución de 4,6% en el segmento mayorista, que incluye los formatos de precio Alvi, Mayorista 10 y Super10.

En tanto, las ventas de locales equivalentes (SSS) disminuyeron en un 2,8% en el primer semestre, lo que se compensa “en parte por las nuevas aperturas, las cuales en promedio han tenido un mejor desempeño con respecto al plan”.

Los ingresos de Supermercados Perú disminuyeron en un 6,1% en el semestre (-9,2% en moneda local); mientras que las SSS disminuyeron un 7,4% en el periodo. “La menor venta refleja, en parte, el complejo escenario económico que afecta al consumo, además de aperturas de la competencia, especialmente en la zona norte del país. La compañía está llevando a cabo un plan de optimización de gastos e inversiones para compensar las menores ventas y así mantener la rentabilidad de las tiendas existentes y las que abrirán en los próximos años", recalcó SMU sobre el negocio en el país andino.