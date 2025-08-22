Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Ecometric levanta ronda puente con exCEO de Endeavor Chile y fundadores de NotCo y Colegium

La startup de monitoreo para mejorar la operación y procesos industriales, usará los recursos para expandirse en la región y desarrollar nuevas soluciones.

Por: Renato Olmos

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Renato Olmos
<p>De izq. a der.: Waldo Terán, Enrique Cruz, Pablo Zamora, Paloma Ávila, Ariel Gringaus, José Manuel Correa, Carolina Cartes, Andrés López y Víctor Devía, socios de Ecometric.</p>

De izq. a der.: Waldo Terán, Enrique Cruz, Pablo Zamora, Paloma Ávila, Ariel Gringaus, José Manuel Correa, Carolina Cartes, Andrés López y Víctor Devía, socios de Ecometric.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Director de cine se une a un exejecutivo de Unilever y a empresario para crear canal de televisión
2
DF MAS

Álvaro Jalaff post Capitán Yáber: el distanciamiento con su hermano Antonio, estufa para el penal y las recientes declaraciones a la Fiscalía
3
DF MAS

Sarah Russo, a fondo sobre su padre Mauricio Russo, cofundador de Casaideas
4
DF MAS

5 momentos desconocidos de Mario Marcel en su paso por Hacienda
5
DF MAS

Dos edificios frente al mar abren conflicto en Las Tacas
6
DF MAS

Puertecillo Winery: La faceta de negocios personal de Fernando de Peña
7
DF MAS

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
8
Señal DF

Cómo están los descuentos de los holding bursátiles chilenos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete