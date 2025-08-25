Caso Audios-Factop: CMF multa con US$2,45 millones a LarrainVial Activos por fondo de deudas de Antonio Jalaff

En la misma línea, aplicó sanciones de US$ 600 mil al exgerente general de la firma, Gonzalo Yáñez, y de US$ 204 mil a los exdirectores de la gestora, como Andrés Bulnes.

Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó las sanciones en contra la gestora LarrainVial Activos, su exgerente general, sus exdirectores y la corredora de bolsa STF Capital, en el marco de la arista del fondo de inversión Capital Estructurado I, que buscaba saldar deudas de Antonio Jalaff con una presunta participación en Grupo Patio.

"Una vez terminado el procedimiento sancionatorio iniciado en octubre de 2024, su Consejo acordó aplicar a Larraín Vial Activos Administradora General de Fondos y a su exgerente general, Claudio Yáñez, multas de UF 60.000 y UF 15.000, respectivamente, por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I mediante recursos engañosos", informó el regulador a través de un comunicado.

Lo anterior, alcanzaría a unos US$ 2,45 millones para la firma y US$ 613 mil para su exgerente general.

Esto ya que "al valorizar sus activos como si correspondieran a una participación en un equity (una propiedad indirecta en Grupo Patio), pese a que en realidad se trataba de créditos deteriorados en contra de Inversiones San Antonio, sociedad que se encontraba en una situación financiera mermada, lo que era conocido por los sancionados", afirmó la CMF.

En esta línea, también fueron sancionados "por infringir sus deberes fiduciarios en la administración del fondo, pues, entre otras infracciones, adquirieron para éste títulos de deuda deteriorados, sin ningún castigo, pese a la situación financiera comprometida en la que se encontraba el deudor", añadió la entidad.

La CMF también decidió sancionar a los exdirectores de la gestora, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, con multas de UF 5.000 cada uno, "entre otras razones por su responsabilidad en sobrevalorar los activos del Fondo y que se adquirieran créditos deteriorados sin considerar descuento alguno por el riesgo de que no fueran pagados, todo ello en contra del mejor interés del fondo", reveló la CMF.

En tanto, la cancelada corredora de bolsa STF Capital y su exgerente general, Luis Flores Cuevas, también fue objeto de sanción por parte del regulador, "con multas de UF 8.000 cada uno, por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la serie B del fondo indicado mediante recursos engañosos, suministrando información que no se ajustó a la realidad ni a las características del Fondo, dado que, entre otros elementos, informaron que se habrían realizado cuantiosos aportes por importantes inversionistas, lo que no era efectivo", apuntó el comunicado.

Las conclusiones de la CMF

Según la resolución de la CMF, LarrainVial Activos estructuró el vehículo Capital Estructurado I como una forma de resolver la mermada situación financiera de Inversiones San Antonio, de propiedad de Antonio Jalaff.

"De esa manera, los acreedores de Inversiones San Antonio podían sustituir los créditos deteriorados que aportaban al fondo por cuotas de la Serie A del mismo. Posteriormente, pudieron ingresar otros inversionistas con aportes en efectivo adquiriendo cuotas de la Serie B", detalló, en línea con los hechos investigados por el Ministerio Público en la arista penal.

En esta línea, teniendo en consideración que Antonio Jalaff, a través de Inversiones San Antonio, mantenía una propiedad indirecta del 3,87% de Grupo Patio al momento de la estructuración, "en la adquisición de los créditos se contempló una promesa, conforme a la cual Inversiones Monterey -sociedad creada para estos efectos y a la cual se le transfirió la deuda de Inversiones San Antonio-, procedería a realizar una 'reestructuración corporativa' consistente en la creación de una sociedad denominada NewCo, a la que se le aportaría la propiedad indirecta en Grupo Patio, que mantenía Antonio Jalaff, a través de Inversiones Santa Teresita y FIP 180", detalló el regulador.

"Una vez concretada la reestructuración, el fondo podría sustituir los créditos por acciones y así participar indirectamente en la propiedad de Grupo Patio", añadió la CMF.

Sin embargo, alertó que "dicha promesa no contempló garantías, cláusulas penales ni ningún otro pacto que asegurara su cumplimiento".

"LarrainVial Activos y sus administradores valorizaron los activos del fondo, esto es, los títulos de deuda deteriorados contra Inversiones San Antonio -después, reconocimientos de deudas contra Inversiones Monterey-, como si se tratara de una participación en la propiedad indirecta de Grupo Patio, y no como títulos de deuda, de modo que ellos fueron sobrevalorados", acusó el regulador.

Aquel valor habría sido el que se informó a los inversionistas, mientras que "la participación indirecta en Grupo Patio no era un hecho cierto, firme, ejecutado ni garantizado", señaló la entidad.

Con todo, la CMF sostuvo que en las sanciones aplicadas "ponderaron el que mediante Hechos Esenciales de fecha 17 y 27 de diciembre de 2024, se informó que se activó un programa reparatorio con algunos aportantes de la serie B".

En tanto, "la corredora de bolsa STF Capital y su ex gerente general, al comercializar cuotas de la Serie B, suministraron información que no se ajustó a la realidad ni a las características del fondo", afirmó.

"Entre otros, las presentaciones que remitieron a los inversionistas se identificaron como Fondo de Inversionistas-LV Patio y utilizaron el logo de Grupo Patio, pese a que era el Fondo de Inversión Capital Estructurado I y se creó para hacer frente a la mermada situación financiera de Inversiones San Antonio, adquiriendo créditos deteriorados. También informaron que se habían realizado cuantiosos aportes de importantes inversionistas, lo que no era efectivo", detalló la entidad.

"De esa forma, los inversionistas, interesados y el mercado recibieron una señal falsa, ya que el Fondo no invertía en un equity, esto es, una participación indirecta en Grupo Patio, sino en créditos de dudosa recuperabilidad", sostuvo la CMF.

Como consecuencia de la información falsa entregada en la comercialización de las cuotas de la Serie B, apuntó el regulador, "los inversionistas se formaron una representación de la situación del fondo y sus activos distinta a la real, repercutiendo en las decisiones de inversión, lo que indujo a compras de cuotas de forma engañosa".

"Por otra parte, el Fondo nunca consolidó la participación indirecta en Grupo Patio a través de NewCo, pues Inversiones Santa Teresita y FIP 180 vendieron las acciones de Grupo Patio de las cuales eran dueñas, deteriorando la situación del Fondo", añadió.

Pese a la obligación de las AGF para con sus aportantes, "los sancionados procuraron que se comercializaran cuotas del fondo con activos sobrevalorados, sin informar realmente los riesgos inherentes de sus inversiones, distorsionando de esa forma las decisiones de inversión de los aportantes, lo que indujo a que adquirieran cuotas de la Serie B de forma engañosa", sostuvo la CMF.

"Adicionalmente, los aportes de esta serie se destinaron a adquirir créditos deteriorados, a su valor nominal, sin considerar ningún descuento por los riesgos inherentes a tales instrumentos, entre otros, la mermada capacidad de pago del deudor, lo que resultó evidentemente contrario al interés del Fondo y sus partícipes", acusó el regulador.

Y concluyó: "Atendidas las infracciones investigadas en el procedimiento sancionatorio resuelto por el Consejo, la CMF remitirá los antecedentes al Ministerio Público para que este órgano realice las investigaciones que estime, incluyendo la eventual responsabilidad penal de Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Cristián Menichetti por los hechos investigados".