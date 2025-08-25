Dueña de Dr Pepper acuerda comprar gigante europeo del café por 16 mil millones de euros para lanzar un desafío al campeón defensor, Nestlé

El acuerdo además implicaría la separación de las divisiones de café y bebidas del grupo combinado -dueño también de Canada Dry y Snapple- desmantelando así la fusión de 2018 que unió a Keurig y Dr Pepper.

La compañía estadounidense Keurig Dr Pepper anunció este lunes que adquirirá la empresa europea de café JDE Peet’s por aproximadamente 16 mil millones de euros, en un acuerdo que prepara el terreno para una escisión del grupo estadounidense de bebidas.

El acuerdo conllevará la separación de las divisiones de café y bebidas gaseosas del grupo combinado, desmantelando la fusión de 2018 que unió a Keurig y Dr Pepper, según un comunicado.

La firma de bebidas pagará a los accionistas de JDE Peet’s 31,85 de euros por acción en efectivo, valorando a la empresa en 15.700 millones de euros.

JDE Peet’s posee más de 50 marcas, incluidas la cadena de cafeterías Peet’s Coffee y las marcas minoristas de café Douwe Egberts y Kenco. JDE Peet’s ha reforzado su marca a través de una serie de adquisiciones para desafiar al líder mundial del café, Nestlé.

Las acciones de JDE Peet’s, que cotiza en Amsterdam, habían cerrado en 26,50 de euros el viernes antes del anuncio. Keurig Dr Pepper tenía un valor de mercado de US$ 47 mil millones.

Bebidas y café

Tras la adquisición, el grupo combinado se dividirá en dos compañías independientes que cotizarán en EEUU, enfocadas por separado en bebidas y en café. La división de bebidas representa más de US$ 11 mil millones en ventas netas anuales, mientras que la escisión de café aporta US$ 16 mil millones en ventas anuales.

El acuerdo creará “dos compañías ganadoras, incluida un nuevo campeón mundial del café”, dijo el director ejecutivo Tim Cofer.

El grupo europeo de inversiones JAB Holding es accionista controlador de JDE Peet’s y aún conserva una gran participación minoritaria en Keurig Dr Pepper, a pesar de haber vendido acciones tras la fusión de 2018.

El acuerdo se produce mientras JAB reorganiza su estrategia de inversión para enfocarse en seguros, luego de un período de adquisiciones agresivas en el sector de consumo.

El acuerdo “genera más de US$ 12.500 millones en ingresos en efectivo, creando un balance sólido que posiciona idealmente a JAB para buscar oportunidades estratégicas”, afirmó el grupo.

JAB seguirá siendo un “accionista relevante”, con cerca de 5% de participación tanto en el grupo de café como en el de bebidas.

Las marcas de bebidas gaseosas de Keurig Dr Pepper —incluidas Dr Pepper, Canada Dry y Snapple— han tenido un buen desempeño desde la fusión de 2018, pero su división de café ha tenido dificultades frente a la dura competencia.

Aranceles

Keurig dijo en julio que el desempeño de su negocio de cafeteras seguiría siendo “moderado”. Sus máquinas son más caras de producir debido a los costos asociados a los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Más recientemente, Keurig Dr Pepper ha enfocado su estrategia de adquisiciones en asociaciones con marcas de bebidas de rápido crecimiento, como el acuerdo de casi US$ 1.000 millones del año pasado para adquirir un 60% de la bebida energética Ghost.