Socovesa reduce a la mitad sus pérdidas en el semestre pese a que ingresos cayeron 20%

A junio, la firma anotó un saldo en rojo de $ 8.171 millones, lo que se compara favorablemente con los $14.985 millones que perdieron en enero-marzo de 2024.

Socovesa reportó sus resultados financieros al primer semestre del año, y sus cifras demuestran que la empresa sigue en su senda de recuperación pese a un contexto desafiante.

En el periodo, la compañía redujo sus pérdidas a $ 8.171 millones, lo que se compara favorablemente con el saldo en rojo de $14.985 millones que tuvo en el lapso enero-marzo de 2024. Este mejor resultado, explicó Socovesa, fue consecuencia principalmente de un mejor margen bruto y de menores gastos financieros.

En tanto, la deuda financiera neta alcanzó los UF 13,6 millones, lo que representa una disminución del 13,1%; mientras que el ratio de deuda financiera neta sobre ebitda se ubicó en 9,5 veces.

Sin embargo, los ingresos de la compañía para el primer semestre alcanzaron a $129.259 millones, lo que representa una disminución de un 19,7% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta caída se explica principalmente por menores ventas de inmuebles.

Y el Ebitda del periodo alcanzó $ 17.766 millones, lo que representa una caída del 25,6% con respecto a junio de 2024, lo que se atribuye a una menor ganancia bruta por los menores ingresos facturados y a un mayor gasto de administración.

“Si bien el semestre cerró con una pérdida atribuible a la controladora, se observan algunas mejoras: mayor margen bruto producto de la escrituración de un mix de venta diferente y, menores gastos financieros. No obstante, persisten desafíos estructurales, como la baja velocidad de escrituración y las condiciones más restrictivas del financiamiento, que continúan presionando la rentabilidad del negocio”, señaló la firma en su análisis razonado.

Además agregó que el foco continuará en estabilizar los flujos, disminuir la exposición a riesgos financieros, fortalecer la eficiencia operativa y resguardar la liquidez.

Proyectos de Socovesa

A junio, la compañía registró promesas netas por UF 2,2 millones, lo que representa una disminución del 20% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Mientras tanto, la tasa de desistimientos fue de 26,6%, un 4,4% más que en el mismo periodo de 2024. Socovesa señaló en su análisis razonado que el “incremento se explica por condiciones crediticias más exigentes para los clientes, especialmente en los segmentos atendidos por Pilares y Socovesa Sur”.

Además, durante el semestre la compañía lanzó cinco nuevos proyectos o etapas, por un potencial de ventas de UF 3,7 millones, cuatro de Almagro y uno de Socovesa. Todos, salvo el proyecto de Socovesa Santiago asociado al programa DS19, se lanzaron bajo la modalidad de venta en blanco.