Inmobiliaria de Región de O’Higgins levanta proyecto de US$ 19 millones en eje Rancagua-Machalí

Inmobiliaria Castellani & Muñoz, un tradicional actor del sector de la Región de O’Higgins, desarrolla un proyecto de US$ 19 millones en el eje urbano entre Rancagua y Machalí, una de las zonas de mayor dinamismo de esta región.

Se trata Parque Alto Rancagua, que consiste en un complejo de departamentos que cuenta con espacios comunes como salón gourmet, cowork, lavandería, parque interior, áreas pet friendly y taller de bicicletas.

“Llevamos más de 40 años desarrollando proyectos en esta región. Conocemos su identidad y su potencial”, resaltó el gerente general de Inmobiliaria Castellani & Muñoz, Joaquín Muñoz, sobre esta iniciativa. Y agregó que “queremos seguir siendo un aporte a la consolidación de este sector. Esta etapa representa un paso adelante en diseño, pero también en cómo entendemos la vida en comunidad”.