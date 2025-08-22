Click acá para ir directamente al contenido
Dueños de terrenos “en toma” pagan al menos $ 1.544 millones al año en contribuciones en solo tres regiones del país

Según un estudio de GPS Property, en Chile hay 1.428 campamentos registrados, donde viven más de 120 mil familias, concentrados en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Laura Guzmán
<p>En la llamada “megatoma” de San Antonio  viven unas 10.000 personas. Foto: Aton</p>

En la llamada “megatoma” de San Antonio viven unas 10.000 personas. Foto: Aton

