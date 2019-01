El turbulento año en los mercados no fue impedimento para que 31 personas ingresaran al club de los "multimillonarios"

Actualidad internacional

En el resumen, Zuckerberg puede decir que el 2018 no fue su año al perder US$ 20 mil millones. Mientras que Bezos descorchará varias botellas.

Es posible que los mercados se estén hundiendo, pero eso no ha impedido que aparecieran muchas mega fortunas en 2018.

La popularidad del juego Fortnite le dio a la jugadora Tim Sweeney una fortuna de US$ 7,2 mil millones este año. Autry Stephens tiene US$ 11,4 mil millones después de que su cercano Endeavor Energy Resources LP atrajera ofertas que valoraban a la compañía petrolera hasta US$ 15 mil millones.

"Fue un buen año para la creación de riqueza", dijo Michael Zeuner, socio gerente de WE Family Offices. "Fue un año difícil en los mercados financieros, pero para las personas que están creando riqueza a través de las empresas, la economía en sí es muy fuerte".

Sweeney y Stephens fueron solo dos de las 31 personas que saltaron al Índice de Multimillonarios de Bloomberg en 2018, incluso mientras aumentaban las tensiones en el comercio mundial y una corriente descendente en los mercados vio medio billón de dólares de riqueza en la clasificación eliminada.

Denise Coates, la fundadora británica y directora ejecutiva de la casa de apuestas en línea Bet365 Group Ltd., es otra adición. Coates es casi 10 veces más rica que la reina Isabel II, según el ranking.

Si bien Coates tuvo un buen año, la agitación del mercado empujó a muchas personas ricas al rojo. Las 500 personas más ricas del mundo perdieron US$ 451 mil millones este año. Esa es una brusca reversión de 2017 cuando agregaron US$ 1 billón a su fortuna.

Aquí están los multimillonarios que ganaron y perdieron en 2018.

Los ganadores

A los multimillonarios de Singapur les fue mejor en términos de dólares, ganando US$ 2,5 mil millones. Eso llevó la riqueza de los más ricos del país a un patrimonio neto colectivo de US$ 38 mil millones.

Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc. y el hombre más rico del mundo, fue el mayor ganador de 2018 por segundo año consecutivo. Su patrimonio neto creció alrededor de US$ 24 mil millones a US$ 123 mil millones. Pero incluso él fue un perdedor en la segunda mitad del año, ya que los mercados de valores fueron derrotados. Desde el peak de septiembre, Bezos ha visto su fortuna caer en US$ 45 mil millones.

A pesar de la pérdida total de los billonarios chinos de casi US$ 76 mil millones este año, algunos de los más ricos del país aún salieron adelante, incluyendo a Lei Jun, fundadora del fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp. Jun arrastraba solo a Bezos entre los mayores ganadores de 2018, agregando US$ 8,6 mil millones a su fortuna

Perdedores

Los multimillonarios estadounidenses vieron la mayor pérdida de este año, con una caída colectiva de US$ 76 mil millones, en gran parte debido a la derrota del mercado de diciembre. Mark Zuckerberg vio la caída más marcada en 2018 cuando Facebook Inc. pasó de una crisis a otra. Su patrimonio neto se redujo en casi US$ 20 mil millones, dejando al joven de 34 años con una fortuna de US$ 53 mil millones.

Los chinos Wang Jianlin, Jack Ma y Ma Huateng conformaron tres de los 10 mayores perdedores de este año. Cincuenta personas abandonaron el índice, incluyendo 11 de China o Hong Kong, nueve de Estados Unidos y cuatro de Rusia.

Entre los que quedaron fuera de la lista se encontraban Andrej Babis, el primer ministro de la República Checa cuya fortuna se deriva de su empresa agrícola y química Agrofert, y el magnate ruso Oleg Deripaska, cuyo patrimonio neto se redujo a un nivel récord cuando las acciones de Rusal cayeron la preocupación de que el gigante del aluminio pudiera detener la producción debido a las sanciones de Estados Unidos.

Y 13 multimillonarios en el ranking murieron este año, entre ellos Paul Allen de Microsoft Corp., el desarrollador inmobiliario de Hong Kong Walter Kwok y Vichai Srivaddhanaprabha, propietario del club de fútbol de la Premier League Leicester City.