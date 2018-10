Ganancias de Twitter superan las expectativas, pese a caída en número de usuarios

Actualidad internacional

En el tercer trimestre, la red social logró un crecimiento de 29% en sus ingresos por publicidad, pero registró 9 millones de usuarios activos mensuales menos que entre abril y junio.

Los ingresos y ganancias de Twitter superaron las expectativas en el tercer trimestre, gracias a un alza en los ingresos por avisaje y a pesar de una baja en el número de usuarios activos mensuales, informó hoy la empresa estadounidense.

Los ingresos de la red social subieron a US$ 758,1 millones, muy por encima de las proyecciones de analistas, que apuntaban a poco más de US$ 701 millones. De ello, lo correspondiente a publicidad se ubicó en US$ 650 millones, un salto de 29% en comparación con el mismo período del año anterior.

En tanto, las utilidades fueron de US$ 789 millones, en comparación con las pérdidas de US$ 21 millones que registraba entre julio y septiembre de 2017. Las utilidades por acción fueron de US$ 0,21, versus proyecciones que apuntaban a US$ 0,14.

No obstante, el número de usuarios activos mensuales cayó hasta los 326 millones, unos 9 millones menos que lo registrado en el segundo trimestre del año. Los analistas encuestados por FactSet esperaban que el número fuera de 330 millones.

"Tenemos a una audiencia más comprometida y estamos entregando mejores retornos a la inversión para los avisadores", dijo en una entrevista a Bloomberg el gerente financiero de la empresa, Ned Segal. "Ahora vemos los frutos de nuestro trabajo, y para iniciar el cuarto trimestre, tenemos el viento a favor".

El ejecutivo también anunció que pretende aumentar su número de trabajadores en cerca de un 15% a fin de año, manifestando que "nuestra retención y nuestra habilidad de atraer a personas a Twitter han mejorado".

Las acciones de la empresa llegaron a subir 13% antes de la apertura de la bolsa de Nueva York.