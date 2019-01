Trump inicia un segundo tiempo plagado de amenazas y crecen la apuestas demócratas para enfrentarlo en 2020

Actualidad internacional

El jefe de Estado enfrenta creciente presión de parte del Congreso y las investigaciones sobre su campaña y empresas. En la oposición, se adelantan las primarias más concurridas en una generación.

El cierre federal más largo en la historia de Estados Unidos, una frágil tregua en la guerra comercial contra China e investigaciones en curso sobre sus empresas, familia y campaña presidencial. Los riesgos para Donald Trump -quien este domingo cumplirá dos años al mando de la mayor economía del mundo- son muchos, en momentos en que se dispone a iniciar la segunda mitad de una administración que alguna vez pareció imposible.

El aniversario encuentra al jefe de Estado bajo creciente presión. En las últimas semanas, Trump ha redoblado sus ataques a la oposición demócrata -que desde enero controla la cámara baja del Congreso- por su negativa a financiar la construcción de un muro en la frontera con México, una de las promesas insignes de su plataforma en 2016.



Los diálogos están estancados y el llamado shutdown se apresta a cumplir mañana cuatro semanas en efecto. La falta de financiamiento para una serie de agencias ya amenaza desde la devolución de impuestos a millones de estadounidenses hasta el discurso del Estado de la Unión del mandatario en el Congreso, que estaba planificado para el 29 de enero. Esta semana, la líder demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, sugirió al mandatario no realizar la cuenta, dado que algunas agencias de seguridad se han visto afectadas por el cierre federal.



La Casa Blanca ha asegurado que el discurso se hará de todas maneras. Y, bajo creciente presión, el presidente se ha volcado más que nunca a Twitter: ayer acusó que "la izquierda está desatada. Ya no les importa lo que es correcto para el país".



Mientras el diálogo en Washington se mantiene estancado, la carrera presidencial de 2020 comienza a definirse: ya cinco demócratas han anunciado que competirán y más podrían hacerlo en los próximos meses.

Camino a las primarias

"Si Trump quiere ser el candidato republicano, lo será", dijo esta semana a DF el presidente de la consultora de riesgo Eurasia, Ian Bremmer. Para él, pese a las polémicas y el estilo controvertido del mandatario, los republicanos se cuadrarán en torno a él, y "si es que hay un desafío de primarias, no será un desafío en serio".



Pero entre los demócratas, no hay una carta única y, de hecho, los medios estadounidenses ya adelantan la carrera con más postulantes en una generación. A la apuesta de la senadora Elizabeth Warren se sumaron en la última semana dos: el exsecretario de Vivienda de Barack Obama, Julián Castro, y la senadora Kirsten Gillibrand. Antes, otros dos opositores (la diputada por Hawai Tulsi Gabbard y el excongresista John Delaney) ya habían anunciado su intención de competir.



En tanto, las miradas están atentas a otros nombres de peso que evalúan postular. El exvicepresidente Joe Biden podría hacer el anuncio en los próximos días, mientras que el excandidato y senador independiente Bernie Sanders también evalúa inscribirse. Además podría hacerlo Beto O'Rourke, excongresista quien en noviembre ganó fama nacional en su apuesta por el Senado en Texas, que no tuvo éxito.



Y otros nombres podrían venir desde fuera de la política. El multimillonario Michael Bloomberg se reinscribió en el Partido Demócrata el año pasado y no ha descartado una apuesta por la Casa Blanca que, según aseguró este mismo mes, financiaría de su bolsillo. La salida de Howard Schultz del liderazgo de Starbucks también despertó rumores de que evaluaba una candidatura presidencial. Él no lo ha confirmado ni descartado.

El momento

Los analistas ya adelantan que Trump llegará a la campaña por la reelección sin la economía pujante que disfrutó durante su primer año de administración. Las señales de desaceleración crecen, a medida que se desvanece el efecto de la reforma tributaria que implementó a inicios de 2018 y crece el pesimismo sobre el estado de la economía global.



Pero sus intenciones de sellar otros cuatro años al mando ven otros riesgos. Mientras avanzan las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos de su campaña de 2016 con el Kremlin, también lo hacen las indagatorias sobre su patrimonio en Nueva York, donde todo el clan Trump es indagado por supuestos esquemas fraudulentos.



Si cualquiera de esas indagatorias da pie a una acusación directa contra el presidente, podría configurarse el escenario para que la mayoría opositora en la cámara baja inicie los procedimientos para impugnar su mandato. Con los republicanos aún dominando el Senado, su gobierno podría sobrevivir, pero la maniobra podría golpear su popularidad y desenfocar su administración.



Por ahora, el jefe de la Casa Blanca sigue abocado a lo inmediato: no ha descartado declarar un estado de emergencia nacional para financiar su muro, lo que es visto como una opción nuclear que probablemente sería desafiada ante la justicia.

Victorias y fracasos de un gobierno controvertido

Baja de impuestos

En diciembre de 2017, Trump firmó una reforma tributaria que bajó de 35% a 21% la tasa de impuestos corporativos, su primer triunfo legislativo.

Desregulación

El mandatario ha suavizado las regulaciones medioambientales y bancarias.

Nominaciones

Trump ha logrado poner a sus cartas en la Reserva Federal y la Corte Suprema, entre otros.

Muro Fronterizo

Entre las promesas más insignes que no ha logrado cumplir está el muro en la frontera con México. Hasta ahora, el Congreso no ha dado financiamiento.

El pantano

El mandatario prometió limpiar a Washington del lobby y la corrupción, pero su equipo está lleno de nombres del establishment público y privado.EEUU Primero

Trump ha renegociado y desechado pactos comerciales. Analistas advierten que hay menos confianza global en EEUU.