Vuelve el fantasma del cierre de gobierno y presidente se opone a acuerdo de corto plazo

Actualidad internacional

De no pactarse el presupuesto antes del viernes, el sector público se quedará sin fondos.

Nueve departamentos gubernamentales y varias agencias del Fisco estadounidense podrían quedarse sin financiamiento el viernes, cuando expira el plazo del más reciente acuerdo presupuestario logrado en el Congreso.

Pero el presidente Donald Trump insistió ayer en sus dichos de que el llamado shutdown sería bueno para exigir a la oposición que colabore con su intención de construir un muro en la frontera con México.

La semana pasada, el jefe de Estado dijo que estaría "orgulloso" de un cierre del gobierno. Y ayer, en Twitter, manifestó que "cada vez que oigan a un demócrata decir que se puede tener buena seguridad fronteriza sin un muro, no es más que otro político siguiendo la línea de su partido".

El presidente exige que se destinen US$ 5 mil millones a construir la obra, mientras que los demócratas apoyan destinar sólo US$ 1.370 millones para el reforzamiento de la frontera. De no haber un acuerdo antes del viernes, una serie de departamentos y agencias tendrían que cerrar sus puertas.

Fuentes consultadas por Bloomberg aseguran que el oficialismo y la oposición trabajan en un acuerdo de corto plazo para asegurar financiamiento hasta enero, cuando se renueve el Legislativo, pero Trump ha señalado que prefiere el shutdown.