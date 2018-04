Xi Jinping baja el tono a la guerra comercial y le dice a Trump que China no desvirtuará el sistema internacional

Actualidad internacional

El líder del gigante asiático reafirmó su compromiso con el libre comercio. Aunque no ofreció concesiones a EEUU, su discurso calmó los temores de un conflicto arancelario global.

En su primer discurso público en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, el presidente de China, Xi Jinping, reafirmó hoy el compromiso de su mandato con el libre comercio global.

"La sociedad humana está enfrentado una gran decisión: abrirse o cerrarse; avanzar o retroceder", manifestó Xi ante centenares de inversionistas y líderes mundiales en el Foro Boao de Asia.

"En el mundo de hoy, la tendencia hacia la paz y la cooperación es avanzar, mientras la mentalidad de la Guerra Fría y los juegos de suma cero están desactualizados", sentenció.

Aunque no mencionó al presidente estadounidense, Donald Trump, por su nombre, sí hizo hincapié en que su país no busca equilibrar la relación comercial con la primera economía mundial, como sí pretende la Casa Blanca. "China no busca superávits comerciales", manifestó Xi.

Añadió que "sin importar el nivel de desarrollo, China no desvirtuará el sistema internacional actual, ni buscará establecer esferas de influencia (...) China siempre ha sido una constructora de la paz mundial, contribuidora al desarrollo global y una defensora del orden internacional".

El tono conciliatorio de su discurso ayudó a calmar los temores de inversionistas de una guerra comercial abierta, reavivados tras el anuncio de Washington de que aplicará aranceles de hasta 25% a una serie de productos chinos. Beijing ha respondido con amenazas similares.

Los contratos futuros de las acciones estadounidenses anotaron ganancias: en el caso del S&P 500, llegaron a avanzar 1,5%, el mismo crecimiento que anotaron los del Dow Jones.

En conversación con Bloomberg, Ben Kwong, el director ejecutivo en Hong Kong de la consultora KGI Asia manifestó que "los mercados agradecerán esta respuesta racional y mesurada del presidente Xi".

Negociaciones comerciales

Mientras ninguno de los dos países ha aplicado aún los aranceles, funcionarios de ambos gobiernos mantienen una negociación comercial a puertas cerradas.

No obstante, según fuentes consultadas por Bloomberg, los diálogos se estancaron la semana pasada, luego de que Washington exigiera a Beijing que dejara de subsidiar sus industrias de alta tecnología.

El gigante asiático no está dispuesto a frenar ese apoyo, pero sí ha ofrecido comprar más gas natural licuado, productos agrícolas, semiconductores y bienes de lujo, según esas fuentes.

De no prosperar las conversaciones, EEUU podría anunciar la aplicación de los aranceles delineados, lo que según el anuncio ocurriría en las próximas semanas, tras 60 días de consultas. China, por su parte, esperará que la primera economía mundial juegue sus cartas para tomar represalias.