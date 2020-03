Fed sorprende con baja de tasas anticipada y el Banco Mundial anuncia US$ 12 mil millones en ayuda

Economía

Capital Economics advirtió “golpe mayor” en Chile por efecto del brote en precios de los commodities y estimó que bancos centrales de América Latina podrían seguir los pasos de EEUU, Australia y Malasia para abordar la crisis.

La idea de que los bancos centrales del mundo tendrían que salir al rescate de la economía global por el impacto que ha dejado el rápido avance del coronavirus tomó fuerza ayer.

Poco después de que los ministros de finanzas y banqueros centrales del G7 aseguraran, en un comunicado conjunto, que estaban listos para actuar, la Reserva Federal de Estados Unidos sorprendió.

El banco central anunció un recorte anticipado de tasas de 50 puntos base, siguiendo los pasos de Australia y Malasia que poco antes habían abierto la puerta para que otras entidades del mundo hicieran lo propio.

Más tarde fue el turno del Banco Mundial que anunció que proporcionará hasta US$ 12 mil millones en fondos para que los países mejoren su respuesta a la epidemia.

El prestamista con sede en Washington dijo que pondría a disposición US$ 2.700 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo -su brazo que presta a países de ingresos medios-, y US$ 1.300 millones de la Asociación Internacional de Fomento, que presta a países más pobres, con el fin de mejorar los sistemas de salud para contener la propagación del virus.

Y es que, recién iniciando el tercer mes desde que se reportaron los primeros casos en China, el impacto económico podría derivar en recesión global. Aún hay decenas de fábricas cerradas u operando a medias, ciudades enteras ya no sólo en el gigante asiático en cuarentena, y cada vez son más los viajes que se cancelan; todo ello con efecto directo en una expansión mundial ya debilitada.

Acción de la Fed

“Los fundamentos de la economía de EEUU siguen siendo sólidos. Sin embargo, el coronavirus plantea riesgos para la actividad”, dijo ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell.

El jefe del banco central manifestó que la decisión de bajar los tipos antes de la reunión del 18 y 19 de marzo está dentro de un marco de acción generalizado, pero “cada quien tomará sus propias decisiones considerando las particularidades de cada país”.

La reacción del presidente Donald Trump no tardó en llegar y volvió a increpar a la Fed a través de Twitter. “La Reserva Federal está recortando, pero debe relajar aún más. Y lo más importante, alinearse con otros países/competidores. No estamos jugando en una cancha pareja. No es justo para EEUU. Es hora de que la Reserva Federal finalmente lidere. ¡Más relajación y recortes!”, emplazó.

Impacto para Chile

En tanto, Capital Economics revisó nuevamente a la baja su pronóstico de crecimiento global y dio una mirada más detallada del impacto de la epidemia en América Latina, pese a que la región ha registrado infectados en pocos países; los últimos dos de ellos en Chile y Argentina.

La consultora británica adelantó que tienen previsto que la epidemia “se va a expandir”, provocando “interrupciones por las medidas de contención y el autoaislamiento de las personas”. Así las cosas, apuntó que el bloque verá efectos “por menores precios de las materias primas” y dijo que “el golpe será mayor en Chile, Colombia y Perú”.

En este escenario, la firma advirtió que “en términos de política fiscal, Brasil probablemente tendrá que continuar apretando el cinturón, mientras que Argentina está en medio de sus crisis de deuda pública”.

En tanto, “México, Colombia y, sobre todo, Chile tienen más espacio para relajarse, aunque las grandes promesas fiscales a los manifestantes en las últimas dos naciones hacen poco probable una flexibilización adicional significativa”.

Ayer, el banco central de México adelantó que estima recortar los tipos en 50 puntos.

Modo virtual

Ya a inicios de semana, la OCDE había reducido su pronóstico de crecimiento para 2020 del 2,9% que preveía en noviembre a 2,4%, agregando que un “brote de coronavirus más duradero e intenso” podría forzar un crecimiento tan bajo como de 1,5%.

En paralelo, el FMI y el Banco Mundial adelantaron su disposición para entregar “financiamiento de emergencia” frente al avance del brote.

Ayer, ambas entidades acordaron un plan conjunto para adaptar las reuniones de primavera a un formato virtual. “Nuestro objetivo es servir a nuestra membresía de manera efectiva mientras garantizamos la salud y seguridad de los participantes y el personal”, dijeron Kristalina Georgieva y David Malpass, jefes del FMI y el BM respectivamente.

Y agregaron: “Con este formato adaptado, estamos seguros de que nuestros países miembros podrán participar de manera efectiva en asuntos económicos mundiales apremiantes”.

Esta cita de dos días, que está programada para iniciar el 17 de abril, normalmente convoca a cerca de 10 mil funcionarios, periodistas, empresarios y representantes de la sociedad civil de todo el mundo en el centro de Washington.