La destrucción de la demanda ya se hace presente en un mundo golpeado por la inflación

Economía

En medio del intenso aumento de los precios que se ve agravado por la guerra en Ucrania, la "destrucción de la demanda" será para algunos una forma suave de decir "hambre".

Los precios de algunos de los productos más importantes del mundo -alimentos, combustibles, plásticos, metales- están subiendo por encima de lo que muchos pueden pagar. Esto obliga a los consumidores a recortar gastos y, si la tendencia se acentúa, puede hacer que las economías ya golpeadas por la pandemia y la guerra vuelvan a una recesión.

El fenómeno se manifiesta en distintas dimensiones, tanto grandes como pequeñas. El aumento de los precios del gas natural en China obliga a las fábricas de cerámica que utilizan este combustible a reducir a la mitad sus operaciones.

Una empresa de camiones de Missouri se debate entre suspender su producción porque no puede traspasar totalmente a sus clientes los crecientes costos del diésel. Las acerías europeas que utilizan hornos de arco eléctrico reducen su producción a medida que el costo de la energía se dispara, lo que encarece aún más el metal.

Los precios mundiales de los alimentos marcaron un récord el mes pasado, según Naciones Unidas, ya que la invasión rusa de Ucrania interrumpió los envíos de los países que, juntos, suministran una cuarta parte del grano y gran parte del aceite de cocina del mundo.

El encarecimiento de los alimentos puede ser frustrante para la clase media, pero es devastador para las comunidades que intentan salir de la pobreza. Para algunos, la "destrucción de la demanda" será una forma suave de decir "hambre".

En el mundo desarrollado, la presión entre el alza de los costes de la energía y los alimentos podría obligar a los hogares a recortar los gastos discrecionales: salidas, vacaciones, el último iPhone o la última PlayStation.

La decisión de China de poner su principal centro de producción de acero bajo confinamiento por el Covid-19 podría limitar la oferta y hacer subir los precios de artículos de gran valor como los electrodomésticos y los coches. Los vehículos eléctricos de Tesla, Volkswagen y General Motors pueden ser el futuro del transporte, pero el litio de sus baterías es casi 500% más caro que hace un año.

"En conjunto, es una señal de lo que podría convertirse en una recesión", dice Kenneth Medlock III, director del Centro de Estudios de Energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice.

El Fondo Monetario Internacional está determinado a recortar su previsión de crecimiento mundial a causa de la guerra y ve riesgos de recesión en un número cada vez mayor de países, afirmó su directora gerente, Kristalina Georgieva.

La economía global seguirá creciendo este año, aunque menos del 4,4% previsto anteriormente, dijo Georgieva en una entrevista con la revista Foreign Policy.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo por su parte que la invasión de Rusia a Ucrania está agravando las presiones inflacionarias al elevar los precios de los alimentos, los recursos energéticos y otras materias primas "en un momento de inflación ya demasiado alta".

Frenar el apresurado incremento del nivel de precios es una prioridad absoluta, y la Fed está preparada para subir las tasas de interés en medio punto porcentual en su próxima reunión si es necesario, aseguró Powell.

Debacle europea

El peligro es más grave en Europa, donde las facturas de la energía se disparan debido a la dependencia del suministro ruso. Los precios del gas natural en el continente son seis veces más altos que hace un año, y la electricidad cuesta casi cinco veces más.

Estos precios pueden fusionarse con el conflicto que hace estragos a las puertas de la Unión Europea, haciendo que las empresas y los hogares se muestren reacios a todo tipo de gastos. Reino Unido ha rebajado sus previsiones económicas del 6% al 3,8% a medida que los consumidores se enfrentan a la peor reducción del nivel de vida en al menos seis décadas.

"Hay pocas dudas de que la inflación va a seguir siendo más alta durante más tiempo como consecuencia de la guerra en Ucrania", dice James Smith, economista de mercados desarrollados de ING, con sede en Londres. "Un nuevo repunte de los precios del gas haría que la destrucción de la demanda se generalizara".

La dinámica se reproduce en productos tan omnipresentes como el petróleo y tan especializados como el litio, un ingrediente clave en las baterías avanzadas para la electrónica de consumo y los autos eléctricos. Los fabricantes de baterías en China, que pagan cinco veces más por el metal que hace un año, tienen que traspasar una parte de este costo a los fabricantes de vehículos, lo que podría frenar las ventas del producto final.

"La presión está en los fabricantes de automóviles", dice Maria Ma, analista de Shanghai Metals Market. "Lo que preocupa al mercado ahora es que las ventas de vehículos eléctricos en los próximos dos meses se mantengan planas o no tengan muy buen desempeño tras los ajustes de precios".

Los fabricantes de fertilizantes, que utilizan el gas natural como materia prima, comenzaron a reducir sus operaciones el año pasado. Italia, Alemania y el Reino Unido están estudiando la posibilidad de quemar más carbón el próximo invierno para aliviar la necesidad de gas en la generación de energía. Esto liberaría más combustible para las industrias como las vidrieras y las grandes acerías, que no pueden sustituirlo fácilmente.

Pero aún así puede no ser suficiente, y hay planes de contingencia para limitar parte de la demanda. El gobierno británico ha pedido a los fabricantes de ladrillos del país que se preparen para reducir la producción si la guerra afecta el suministro de energía, según un lobista de la industria.

El alza del coste del combustible ya está teniendo un efecto dramático en Asia. La ciudad de Foshan, en el sur de la provincia de Guangdong, empezó a racionar el suministro de gas a los usuarios industriales, y la mitad de las líneas de producción de cerámica de la región dejó de funcionar.

EEUU igualmente expuesto

Los consumidores y empresas estadounidenses están más protegidos de la inflación energética, ya que EEUU no depende en gran medida del petróleo o el gas natural rusos, pero tampoco son inmunes. Los precios del crudo en el país se dispararon en enero y febrero a medida que la amenaza de la guerra crecía, y los precios minoristas de la gasolina siguieron la marcha, estableciendo un récord nominal de US$ 4,31 por un galón de regular. En Los Ángeles, la media supera ahora los US$ 6.

Sin embargo, la demanda no cede. "Eso lo ha distorsionado todo", dice Andrew Gross, portavoz de AAA, con sede en Florida. "Si no hubiera habido una pandemia, estos altos precios podrían aplastar la demanda".

Si los precios del petróleo se mantienen altos de forma sostenida, se avecina una destrucción de la demanda. El banco estadounidense JPMorgan recortó su previsión de demanda mundial para el segundo trimestre en 1,1 millones de barriles diarios y redujo las perspectivas para los dos trimestres restantes en unos 500 mil barriles. La mayor parte de los recortes corresponden a Europa.

"Ya sea por parte de los automovilistas a la hora de repostar sus coches, o de calentar o enfriar sus casas, este es un nivel que los consumidores han empezado a rechazar un poco, y hemos visto la destrucción de la demanda en el pasado", dijo Ryan Lance, director ejecutivo de ConocoPhillips a Bloomberg TV. "La gente empieza a ser más ahorrativa y a cambiar su comportamiento".

Gary Hamilton, propietario de una firma independiente de camiones en Frankford, Missouri, está sopesando si suspender sus operaciones hasta que bajen los costes. El gasóleo allí cuesta una media de US$ 4,67 el galón, según AAA, y si los precios suben por encima de los US$ 5,25, es suficiente para él.

Parte del problema es que él no fija sus propios precios, sino que lo hacen las empresas agrícolas para las que transporta. Si pide tarifas más altas a medida que los precios del combustible suben, simplemente "llamarán al siguiente", dice.

"El combustible nos está matando", lamenta Hamilton. "Nos saldría más barato aparcar nuestros camiones y potencialmente despedir a los empleados que seguir adelante".

Al igual que la gasolina, la demanda de alimentos en el mundo desarrollado no suele cambiar mucho con el precio. Los compradores pueden cambiar lo que compran -descartando los artículos más caros por sustitutos más baratos-, pero siguen teniendo que comprar.

Sin embargo, los restaurantes consideran que el incremento de los precios es un obstáculo a la hora de reavivar el negocio después de la crisis. Gus Kassimis, propietario de Gemini Diner, con sede en Nueva York, dijo que los clientes están pidiendo menos filetes y mariscos, por lo que ha reducido sus compras a los proveedores en un 10%. Gemini aumentó los precios del menú una vez y está dispuesto a hacerlo de nuevo.

"La gente es más prudente con lo que gasta", afirma Kassimis. "No sé cuánto más están dispuestos a soportar los consumidores".