Elon Musk dice que trató de reunirse con Tim Cook de Apple para que comprara Tesla

El multimillonario de Silicon Valley, Elon Musk, dijo que se contactó con Tim Cook de Apple Inc. "durante los días más oscuros del programa Modelo 3" para discutir la posibilidad de que su compañía adquiriera Tesla Inc. "por una décima parte de nuestro valor actual".

"Se negó a aceptar la reunión", dijo Musk en una cadena de Twitter que citó una historia de Reuters sobre la intención de Apple de producir un vehículo de pasajeros que podría incluir su propia tecnología de baterías.

Strange, if true.



- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.



- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?