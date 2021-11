MercadoLibre recauda US$ 1.600 millones en la venta de acciones

Multinacionales

El minorista de comercio electrónico MercadoLibre, la empresa más valiosa de América Latina en términos de capitalización de mercado, recaudó US$ 1.550 millones en su primera oferta de acciones en más de dos años.

La compañía vendió un millón de acciones a US$ 1.550 cada uno, de acuerdo con comunicado de prensa de lanzamiento, lo que representa un descuento de alrededor del 5% al precio de cierre del lunes. La compañía busca gastar las ganancias en "propósitos corporativos generales", según un prospecto publicado el lunes por la noche.

MercadoLibre ha experimentado un auge desde 2020, ya que la pandemia de coronavirus llevó a un número creciente de latinoamericanos a comprar más en línea y a recurrir cada vez más a las opciones de pago digital. La compañía continuó alcanzando hitos en el tercer trimestre: en el frente del comercio electrónico, registró un volumen bruto de mercancías récord de US$ 7.3 mil millones, mientras que su rama de fintech vio crecer su cartera de crédito a más de US$ 1.1 mil millones.

"Nuestro perfil actual de generación de efectivo es suficiente para financiar nuestras próximas inversiones, pero queremos la flexibilidad para acelerar sin tener que grabar los mercados a toda prisa", dijo Andre Chaves, vicepresidente senior de la empresa, en una entrevista. "Los inversores se están centrando en la historia a largo plazo".

Chaves señaló las grandes necesidades que conlleva el crecimiento de sus iniciativas de logística, una de las áreas de expansión de la compañía en la región. Agregó que la compañía no tiene adquisiciones de un tamaño equivalente a la oferta en trámite.

Las acciones de MercadoLibre cayeron hasta un 7,2% en la apertura del mercado de Nueva York.

La última vez que la empresa vendió acciones fue en marzo de 2019, cuando recaudó US$ 1.900 millones a través de una Oferta Pública de Acciones que incluyó una inversión directa de compañías como PayPal. Este año, la compañía vendió US$ 1.100 millones en bonos que incluyeron un tramo de US$ 400 millones de deuda sostenible. En ese momento, la firma dijo que parte de las ganancias se utilizaría para la expansión de su flota de vehículos eléctricos.

Tras el aumento de capital, MercadoLibre podría invertir más en logística, expandir servicios y productos y también aumentar su poder de negociación de inventario, según Ignacio Arnau, gestor de fondos de Bestinver Asset Management en Madrid. Un movimiento potencial de fusiones y adquisiciones "podría decirse que también podría ahorrar mucho tiempo y dinero", dijo Arnau.

Morgan Stanley & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC estaban ejecutando la venta. Los bancos tienen la opción de comprar 150.000 acciones adicionales en los próximos 30 días.