Trump presenta nueva demanda en su desafío electoral mientras Biden planea transición presidencial

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó el miércoles con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Joe Biden en la elección del 3 de noviembre, mientras el exvicepresidente se centraba en poner los cimientos de su futuro gobierno.

El equipo el mandatario republicano acudió a una corte federal para intentar impedir que Michigan -un disputado estado del Medio Oeste que ganó en 2016 pero perdió ante Biden según proyecciones de los medios- certifique los resultados. Trump tuvo unos 148.000 votos menos, o 2,6 puntos porcentuales, según los totales extraoficiales del voto en Michigan.

Trump se ha negado a conceder su derrota ante del demócrata Biden y, en su lugar, ha presentado demandas en estados clave para intentar respaldar sus acusaciones sin fundamento sobre un extenso fraude electoral. La demanda de Michigan incluyó también acusaciones de mala praxis en el sufragio.

Jake Rollow, vocero del Departamento de Estado de Michigan, dijo en un comunicado que la campaña de Trump está promoviendo acusaciones falsas para erosionar la confianza pública en los comicios del estado.

"Esto no cambia la verdad: las elecciones de Michigan fueron celebradas de forma justa, segura y transparente, y los resultados fueron un reflejo preciso de la voluntad popular", afirmó Rollow.

Destacados legisladores republicanos y otros aliados de Trump han respaldado la estrategia del presidente, afirmando que tiene derecho a disputar los resultados electorales. La demanda fue presentada un día después de que Biden calificó como "vergonzosa" la negativa de Trump a conceder su derrota.

Los jueces han descartado ya algunas de las demandas y expertos legales creen que el litigio tiene escasas posibilidades de cambiar el resultado electoral.

Biden logró el sábado la victoria tras ganar varios estados disputados y superar los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral. El demócrata lideraba el voto popular por al menos 5 millones de sufragios, mientras algunos estados siguen contando papeletas.

Biden y su esposa Jill visitaron un memorial de la guerra en Filadelfia para conmemorar el Día de los Veteranos el miércoles.

Trump colocó una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, a las afueras de Washington. Fue su primera aparición pública -aparte de sus salidas para jugar al golf- desde la conferencia que ofreció el jueves en la Casa Blanca, en la que realizó acusaciones no fundadas sobre fraude en los comicios.

En publicaciones en Twitter el miércoles, el mandatario siguió adelante con sus argumentos sobre fraude, refiriéndose a "una montaña de corrupción y deshonestidad", al tiempo que cargó contra las encuestadoras. "¡Ganamos!", escribió.

A guy named Al Schmidt, a Philadelphia Commissioner and so-called Republican (RINO), is being used big time by the Fake News Media to explain how honest things were with respect to the Election in Philadelphia. He refuses to look at a mountain of corruption & dishonesty. We win!