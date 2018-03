Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, quiere ser barman

Ripe

Parece imposible encontrar un sueño que el millonario no pueda cumplir, pero esa sería su mayor fantasía según él mismo confesó.

Jeff Bezos es la única persona que tiene una fortuna de doce cifras y acaba de ser registrado, por primera vez, como el más rico del mundo en la revista Forbes. Sus US$ 112.000 millones no permiten llamarlo millonario ni billonario. El término aún no existe en el diccionario pero sería 'cienmilmillonario', según indica la cadena BBC.

El fundador de Amazon desplazó del primer lugar a Bill Gates, e impuso la distancia más amplia entre las riquezas de los primeros puestos en 17 años. El creador de Microsoft, que encabezó la lista de los más ricos 18 veces, ahora se ubica en segundo lugar con un patrimonio de US$ 90.000 millones.





1. El imperio de Bezos

En 1994, Bezos inició Cadabra.com con un capital de US$ 300.000, empresa que rebautizó como Amazon y que ahora vale US$ 280.000 millones. La compañía brinda servicio técnico y almacenamiento a empresas como Facebook, Spotify y Netflix.

Por otra parte, Bezos cree que los hombres deben mudarse al espacio para salvar el planeta. Por eso creó Blue Origin en el 2000, empresa desde la cual desarrolla cohetes reutilizables capaces de transportar pasajeros.

En el 2013, el empresario sorprendió al comprar el periódico The Washington Post por US$ 250 millones.

Además, el año pasado, se convirtió en dueño de Whole Foods, una cadena de supermercados que distribuye productos orgánicos y naturales, por una suma de US$ 14.000.





2. El cambio de imagen

El inocente rostro del vendedor de libros en un sitio web que había bautizado como Cadabra.com ha cambiado con el tiempo. A sus 54 años, el reconocido ejecutivo luce un cuerpo ejercitado y una cabeza rapada que, según los medios americanos, usa para demostrar poder.

El emprendedor que creó su empresa más grande en un garaje, aprendió las más grandes lecciones con su abuelo durante los veranos que pasaba en su granja de Texas.

Según mencionó Bezos en una entrevista con su hermano, Mark, el abuelo 'Pop' creaba sus herramientas y de forma autodidacta suturaba a sus animales. Fue así que el millonario y su esposa, Mackenzie Bezos, permitieron que sus hijos usaran cuchillos y herramientas eléctricas desde que tenían 4 años para que aprendan de sus errores si se lastimaban.

"Preferiría tener un niño con nueve dedos que un niño sin recursos", confesó Bezos sobre sus extremos métodos de crianza.





3. Filosofía: minimizar los remordimientos y su fantasía de barman

Desde el momento en que Jeff Bezos dejó su trabajo como ingeniero de software financiero en Wall Street para abrir su tienda de libros, el emprendedor optó por vivir y tomar decisiones minimizando sus remordimientos para alcanzar la proyección que tenía de sí mismo a sus 80 años.

Bajo esa filosofía, Bezos ha comprado una casa de US$ 23 millones en Washington donde tiene como vecinos al expresidente Barack Obama y a la hija de Donald Trump, Ivanka. Su casa es la combinación de dos propiedades que solían ser el Museo Textil de la ciudad.

Parece imposible encontrar un sueño que el millonario no pueda cumplir. Sin embargo, su mayor fantasía, según él mismo confesó, es ser barman. "Me enorgullezco de mis cocteles artesanales", reveló Bezos, quien también se considera muy lento para trabajar en la barra.





4. El peor jefe del mundo

Bezos pasa la mayor parte de la semana en la torre de 37 pisos en Seattle, desde donde dirige Amazon. Los miércoles visita el parque industrial de Kent, donde se ensamblan cohetes para Blue Origin.

Cada dos semanas, asiste a conferencias telefónicas con el equipo de The Post y dos veces al año los directivos lo visitan en su casa. "No parecía la casa de un multimillonario. Bezos estaba tratando de sacar al perro del sofá", contó Shailesh Prakash, director del periódico al New York Times.

Sus empleados han comentado sobre el mal carácter de Bezos en el trabajo. "¿Eres vago o solo incompetente?" es una de las frases hirientes que sus empleados recuerdan que ha dicho. "Es más fácil ser amable que ser inteligente. La inteligencia es un don, la amabilidad es una elección", señaló Bezos luego de haber sido elegido como el peor jefe del mundo por la Confederación Internacional de Sindicatos.