El primer ministro, Guido Bellido, escribió que aplicarán cambios “para la marcha del país” poco antes de que se confirmará la salida de Béjar de Cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Héctor Béjar, renunció al cargo luego de que fuera cuestionado por la difusión de una serie de declaraciones, hechas antes de que asumiera el puesto, en los que responsabiliza a la Marina del inicio del terrorismo y al servicio de inteligencia de Estados Unidos del surgimiento de Sendero Luminoso.

La confirmación de la renuncia del canciller llega luego que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, adelantara por Twitter que iban a concretar cambios, sin dar mayores detalles.

"Tendremos los cambios para la marcha del país", señaló el primer ministro este mediodía.

Esta mañana, mientras se llevaban a cabo manifestaciones contra Béjar, ocurrió una reunión en Palacio de Gobierno en la que participó el ministro de Defensa, Walter Ayala, representantes de las Fuerzas Armadas y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

A su salida de Palacio de Gobierno, el diplomático se excusó de dar detalle sobre el encuentro que tuvo con el mandatario. Explicó que no se abordó ningún tema importante sobre la actual coyuntura política.

"Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así", dijo.

