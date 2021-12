AES Corp refuerza interés por AES Andes y ofrece a minoritarios US$ 550 millones para tener el 100%

Bolsa & Monedas

Los accionistas, entre los cuales se encuentran las AFP, tendrán un premio de más de 50% de concurrir a la operación.

AES Corp aumenta su apuesta por AES Andes. La empresa estadounidense sorprendió al mercado al lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para adquirir el porcentaje que aún no tiene de la empresa eléctrica con operaciones en Chile, Argentina y Colombia.

De acuerdo al aviso que dio a conocer la oferta, Inversiones Cachagua -sociedad por la cual la norteamericana posee el 66,98% de la exAES Gener-, declarará como exitosa la operación si se alcanza el 90% de la propiedad, pero cercanos al proceso indican que la idea es ir más allá; es decir, quedarse con el 100% de la sociedad.

Para cumplir con lo anterior, la empresa con sede en Virginia ofrecerá a los demás accionistas de AES Andes $ 463.048.088.590 (aproximadamente US$ 550 millones), lo que se traduce en que se desembolsarán $ 135,14 por acción.

De esta forma, a los inversionistas minoritarios se les está ofreciendo un premio por acción de 54,2% si se toma el precio promedio de la acción entre el día 90 y 30 antes de que se anunciara la adquisición.

El puntapié inicial de la oferta -que es asesorada por LarrainVial- se dará este martes y finalizará el 5 de enero de 2022.

La compra de acciones se da a menos de un mes que la filial de AES Andes, Alto Maipo, se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU y en la modalidad de preacuerdo.

En ese entonces, la firma indicó que en el proceso busca "crear una estructura de capital sostenible en el largo plazo, maximizando la recuperación para todos sus acreedores".

Como primer paso, Alto Maipo consiguió que el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware aprobara la moción del financiamiento bajo modalidad Debtor-in-Possession (DIP) por US$ 50 millones en total.

Lo que viene para la empresa y la acción

Si bien la empresa no ha dado a conocer los detalles que motivaron la operación o lo que viene para la compañía, en el prospecto de la OPA se puede advertir de algunos de los pasos que se darán en los próximos meses.

"Su intención es maximizar las distribuciones a sus accionistas en línea con la política de distribuciones que ha mantenido en el pasado, las que se efectuarán ya sea en la forma de repartición de dividendos o devoluciones de capital derivadas de eventuales disminuciones de capital. En línea con lo anterior, el oferente pretende aprobar una reducción de capital de la compañía durante el año 2022, a fin de absorber las pérdidas reconocidas en el ejercicio 2021 y, de esta manera, poder distribuir dividendos en el corto plazo", explica la firma en el documento.

Además, de tener éxito, habría cambios en lo que respecta a la acción. AES Andes dejaría de transar en la bolsa, ya que la idea de la compañía es cancelar la inscripción en el Registro de Valores y en los parqué bursátiles en los cuales hoy se transan sus papeles.

Sobre el origen de los recursos para costear la operación, AES Corp señaló en un documento enviado a La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por su sigla en inglés) que la oferta pública por AES Andes será financiada mediante una combinación de deuda y liquidez.

Papeles de la firma eléctrica

tienen su mejor día desde 2003

Como era de esperarse en este tipo de operaciones, el precio de la acción de AES Andes tuvo un violento salto en la Bolsa de Santiago. El papel terminó la sesión con un alza de 40,48%, por lo que su valor quedó en $ 128,5.

Este aumento es el mayor registrado para el título de la empresa desde 2003. De todas formas el precio queda por debajo del monto ofertado por AES Corp.

A varios corredores le llamó la atención que la OPA fuera lanzada en plena campaña electoral, por lo que algunos se aventuran a decir que incluso el éxito de la operación puede estar sujeto al resultado del balotaje del 19 de diciembre. Y es que algunos señalan que un resultado que no dejé tranquilo al mercado puede acelerar la decisión de los minoritarios, mientras que un resultado favorable puede dejar en duda la venta de las acciones.

Los más de 2.000 accionistas a los cuales

debe convencer la estadounidense

La estadounidense AES Corp tendrá que convencer a no pocos accionistas para quedarse con el 100% de AES Andes.

De acuerdo a los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa eléctrica local cuenta con un total de 2.390 accionistas al mes de septiembre.

Si bien entre los que figuran con la mayoría de los títulos aparecen las corredoras de bolsa, que actúan por cuenta de terceros, también entre los minoritarios aparecen emblemáticos nombres, como es el caso de Inversiones Megeve Dos Limitada, vehículo de inversión ligado a la familia Solari Donaggio y que al noveno mes de este año tenía, según el regulador, menos del 1% de la propiedad de la empresa.

En tanto, las entidades que siempre están presentes dentro del registro de accionistas de las empresas locales son las AFP y el caso de AES Andes no es la excepción.

Según la información que posee la Superintendencia de Pensiones (SP), hasta fines de octubre las administradoras poseían el 4,51% de los papeles de AES Andes, lo que equivalía, en ese entonces, a casi US$ 48 millones.