¿Cuánto dinero tienen invertido las AFP en Latam Airlines?

Todas las administradoras tienen papeles de la compañía en las carteras de todos los multifondos. En conjunto, son dueñas de en torno a un 15% de la compañía.

La aerolínea chileno-brasileña Latam Airlines está en una posición complicada desde que las limitaciones de movimientos impuestas por las autoridades en Chile y el mundo para frenar la expansión de los brotes de Covid-19 impactaron profundamente su capacidad de generar ingresos, pero la firma hoy se encuentra al centro de todas las miradas luego de anunciar el inicio de un proceso de reorganización bajo la ley estadounidense.

Y como era de esperar de una de las mayores compañías del país, todo el sistema de fondos de pensiones tiene dinero invertido en Latam Airlines.

Datos de la Superintendencia de Pensiones a abril de este año muestran que, en conjunto, los vehículos previsionales tienen US$ 364,2 millones en acciones de la compañía, con las mayores apuestas en el fondo A, con US$ 122,3 millones, y el fondo C, con US$ 104,1 millones.

Con todo, la suma representa un 0,20% de los recursos totales acumulados en los fondos de pensiones nacionales, y le otorgan al sistema una propiedad conjunta de 15,29% sobre la compañía.

Las siete AFP nacionales tenían posiciones en la compañía a marzo de este año, según muestran datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con las acciones de la compañía aérea formando parte de los portafolios de todos los multifondos, aunque las cifras sugieren que hay algunas que son más agresivas.

La nómina de accionistas de la compañía ligada a las familias Cueto y Amaro muestra que sólo tres AFP tienen apuestas de entre 1% y 5% de la propiedad: Habitat, para sus fondos A, B y C; Provida, para los vehículos A y C,; Cuprum, para el multifondo A.

Por el lado de la deuda, la exposición es mucho menor, muestran datos de la Superintendencia de Pensiones. El sistema en conjunto tiene sólo US$ 6,6 millones en bonos serie B, US$ 5,5 millones en títulos serie D y US$ 64,9 millones en deuda serie E, sumando menos del 0,05% de los recursos del sistema previsional.