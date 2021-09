Evergrande: banco central chino calma al mercado inmobiliario

Bolsa & Monedas

Si bien no se refirió específicamente a la crisis del holding, la entidad monetaria envió un mensaje de alivio al sector.

Las dudas sobre el futuro del holding inmobiliario chino Evergrande, toman cada día más fuerza luego de no pagar los intereses de un bono y estar cada vez más cerca del default.

El jueves pasado, la compañía con deudas superiores a US$ 300 mil millones, debía pagar US$ 83,5 millones por un bono en dólares con vencimiento en septiembre de 2022. Sin embargo, al no dar mayores explicaciones sobre el estado de pago, la mirada de los inversionistas está ahora en los US$ 45,2 millones que debe pagar hoy la compañía china por un bono que vence en 2024.

De no concretarse, recibirá un período de gracia de 30 días para reunir los fondos. De tal forma que, transcurrido ese tiempo, Evergrande entrará oficialmente en default.

Banco central chino a escena

A pesar de esto, la acción de la empresa inmobiliaria que cotiza en la Bolsa de Hong Kong cerró ayer con un alza de 2,67% que la ubicó en 2,67 dólares hongkoneses.

Pese al repunte Evergrande acumula una caída mensual de 38,76%, siendo la más alta desde julio de 2021

"El banco popular chino declaró que espera llevar un desarrollo saludable del sector inmobiliario. Si bien no se refirió directamente a Evergrande, es clara la alusión a la empresa que está al borde la insolvencia. Dentro del discurso, comentó que tendrán una política monetaria de prudencia, pero flexible frente al sector. Ya se inyectó capital para proteger los intereses de los inversionistas inmobiliarios en su comunicado", explicó el asesor de inversiones y trading de Libertex, Ángel Rubilar.

Agrega que "este respaldo hizo tranquilizar, en cierta medida, a los inversionistas, ya que las declaraciones apuntan a pequeños inversionistas y no a los grupos mayoritarios, lo que generó buena recepción en las negociaciones bursátiles, llevando a un repunte de 8% en las acciones" en la sesión del lunes.