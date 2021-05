China entra en acción y hace tambalear el rally de los metales tomando enérgicas medidas contra el sector siderúrgico

Commodities

Los futuros del mineral de hierro se desplomaron hasta un 11% en Singapur.

Los materiales industriales, desde el cobre hasta el mineral de hierro, están sintiendo el dolor a medida que China intensifica sus esfuerzos para enfriar un repunte vertiginoso en las materias primas que aviva los temores sobre un aumento global de la inflación.

Los futuros del mineral de hierro se desplomaron hasta un 11% en Singapur cuando los funcionarios chinos implementaron nuevas medidas para que las acerías le quitaran el impulso a los mercados. Los metales básicos también han estado bajo presión en los últimos días, y el cobre cayó alrededor de un 5% desde un máximo histórico establecido el lunes.

Las medidas dirigidas al sector siderúrgico de China se producen después de que los crecientes costos de las materias primas provocaron el mayor salto en los precios de las fábricas chinas en más de tres años en abril. Un fuerte aumento en los precios al consumidor de Estados Unidos también ha provocado preocupaciones en los mercados financieros de que el aumento de la inflación obstaculizará la recuperación global y obligará a la Reserva Federal a endurecer la política antes de lo que se pensaba.

El cobre y el mineral de hierro han estado entre los mayores beneficiarios en un repunte de un año en las materias primas, ya que Covid-19 dio un vuelco a la oferta, mientras que las medidas de estímulo apoyaron a las economías y provocaron un aumento en la demanda, particularmente en China. Un impulso de descarbonización global acelerado también ha transformado las perspectivas a largo plazo para metales como el cobre, aunque se están acumulando vientos en contra a corto plazo debido a los riesgos de inflación.

"El cobre seguirá cotizando a muy buen precio, pero creo que estará bajo presión", dijo Colin Hamilton, director gerente de investigación de materias primas de BMO Capital Markets, por teléfono desde Londres. "Se avecinan algunos vientos en contra".

El cobre cayó un 1,1% a US$ 10.224,50 la tonelada a las 11:37 am en la Bolsa de Metales de Londres, tras alcanzar un máximo de US$ 10.747,50 el lunes. A otros metales básicos les fue mejor el viernes, aunque el aluminio todavía se dirigía a una caída semanal del 3,2%, la mayor en un año.

En los mercados ferrosos, el mineral de hierro recortó algunas de sus pérdidas anteriores para cotizar hasta un 3,8% en Singapur, mientras que los futuros en Dalian bajaron el límite diario. El mineral de hierro había subido a niveles récord recientemente en medio del auge generalizado de las materias primas.

Se desplomaron el viernes cuando el gobierno local de Tangshan prometió castigar la manipulación de precios, y se les dijo a las acerías que podrían ser suspendidas de hacer negocios o que se les revoquen las licencias si infringen la ley. La ciudad, que representa el 14% de la producción de acero de China, ha estado en el centro de una reforma de la industria cuando las autoridades revelaron una serie de restricciones de producción para controlar las emisiones.