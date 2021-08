Cobre toma fuerza ante los temores de las huelgas en Chile

Commodities

El alza del metal era contenida por débiles cifras llegadas desde China.

El cobre tomaba fuerza en este comienzo de agosto cuando una ola de negociaciones colectivas en Chile pone en jaque la oferta del metal, lo que compensa las preocupaciones por una fuerte desaceleración de la producción fabril en China.

De acuerdo a datos de Bloomberg, el principal producto de exportación del país avanza 0,8% a US$ 4,51 la libra en los contratos futuros.

Esta será una semana clave para la minería nacional, ya que 3.450 empleados están en proceso de negociación colectiva con el rechazo de las últimas ofertas presentadas por las empresas.

La más emblemática de todas será la de Escondida, faena operada por la australiana BHP y que el sábado, después que no se aprobara su última oferta, la firma anunció que solicitará una mediación.

Beijing reportó que la producción fabril china cayó al nivel más bajo desde abril de 2020,

Los precios han estado bajo presión, ya que las preocupaciones sobre una desaceleración de la demanda china se ven agravadas por la represión del gigante asiático sobre los altos precios de las materias primas y un posible endurecimiento de la política monetaria mundial.

Si bien algunos analistas esperan que la caída de las fábricas se profundice hasta fin de año, Citigroup Inc. dijo el lunes que espera que los precios vuelvan a subir por encima de los US$ 10.000 (US$ 4,53 la libra) durante una recuperación sincronizada de la demanda en China y Estados Unidos.