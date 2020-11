Pensiones

El jefe de las finanzas públicas puso paños fríos a la aprobación con votos oficialistas de la moción el martes en la Cámara.

A medida que avanza la tramitación del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones en el Congreso, el Ejecutivo dice que está trabajando para alcanzar un acuerdo en la reforma previsional que lleva 10 meses estancada en el Senado.

Pero la incapacidad de lograr un consenso no sólo es con la oposición, sino que tampoco se da entre el gobierno y parlamentarios de ChileVamos, como hoy lo admitió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al ser consultado por el tema.

"Es indudable que hay una fricción, eso no se puede esconder, pero estamos todos trabajando para dialogar, para reponer la unidad que es lo necesario. Siempre lo fundamental es el diálogo. Los acuerdos que uno busque con la oposición también tienen que estar en el seno de la propia coalición oficialista", reconoció esta mañana desde Valparaíso.

Sobre el proyecto de pensiones, el titular de Hacienda reiteró que están conversando para poder llegar a un acuerdo.

"La reforma previsional es una reforma estructural, urgente, la principal demanda ciudadana. Estamos abocados con la ministra del Trabajo y el Presidente nos ha mandatado a eso, a buscar un acuerdo previsional. Lo que hay que poner arriba de la mesa es un beneficio que será permanente todos los meses, en términos de mejores pensiones, más platita para el bolsillo. Somos parte de un mismo Comité Político, de un mismo gobierno, tenemos una mirada que es preocuparnos de las pensiones", sostuvo en un punto de prensa en Valparaíso a la espera de la votación del Presupuesto en la Cámara.

En cuanto al segundo rescate del 10%, el jefe de las finanzas públicas volvió a remarcar que atenta contra la posibilidad de mejorar las pensiones. "Es un dato aritmético, no es simplemente una opinión, uno podrá tener su propio juicio sobre la conveniencia o no de aquello. A nosotros nos parece que es inconveniente, porque afecta la mejora de las pensiones que es de principal propiedad de los chilenos, ojalá lleguemos a un buen acuerdo en esa materia", señaló.

"Vamos a seguir tramitando la reforma y estos retiros no son neutros, van a tener un costo pensiones que lo vamos a ver más adelante. He insistido siempre en nombre del gobierno en que hay que levantar la mirada, no solo a corto plazo, sino que preguntarse después con el paso del tiempo, cuál es el costo que esto va a tener. No cabe duda que retiros masivos tienen costos en las pensiones", agregó.

Por último, tras ser consultado por el anuncio de la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, de que ya tendría lista la moción para un tercer rescate, Briones respondió que "ella tiene que dar las explicaciones de ese anuncio".

"¿Cómo uno explica que habiendo impulsado el primer retiro, algunos meses después, luego de haber dicho que era por única vez, haya un segundo y no habiendo siquiera terminado el trámite del segundo, ya se está por un tercero? Me parece que es la diputada la que tiene que explicar cuáles son los fundamentos", espetó el ministro.