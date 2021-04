Análisis de Bloomberg: Retiro de otro 10% desde las AFP vuelve a desvelar al mercado de renta fija

Renta Fija

La semana pasada, el rendimiento del bono a 10 años vinculado al IPC subió 13 puntos base, mientras que el bono nominal aumentó 7 puntos.

La acalorada discusión política en Chile sobre otra posible ronda de retiros de fondos de pensiones llevó al mercado local de renta fija a desacoplarse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, causando aumentos de los rendimientos de las tasas de interés a lo largo de la curva.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el jueves un proyecto de ley que permite el tercer retiro, iniciativa que será revisada esta semana en el Senado. Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera ha dicho que recurrirá al Tribunal Constitucional para bloquear la medida. En los dos retiros anteriores, los chilenos sacaron más de US$36.000 millones en fondos, lo que obligó a las administradoras de fondos de pensiones a vender algunos de sus activos más líquidos.

La semana pasada, el rendimiento del bono a 10 años vinculado al IPC subió 13 puntos base, mientras que el bono nominal aumentó 7 puntos. Los instrumentos vinculados al IPC a 5 años se elevaron 24 puntos base.

"Si bien el volumen estimado de un tercer retiro sería ligeramente menor que en los dos previos, la incertidumbre y la licitación de Tesorería del jueves, presionaron las tasas en un contexto de muy poca actividad", dijo Mariano Álvarez, gerente de renta fija de LarrainVial. La Tesorería de Chile vendió US$800 millones en notas a 6 meses y bonos nominales y vinculados al IPC a 2030.

Pero aunque el proyecto de ley de retiros de fondos de pensiones supone un riesgo al alza para los rendimientos, el efecto no debería ir mucho más allá. "No esperamos ver un impacto relevante en los activos de renta fija local, ya que suponemos que el banco central intervendrá para evitar cualquier aumento no deseado en los rendimientos locales", escribió Mario Castro, estratega de BBVA, en una nota del 14 de abril.

Durante los dos retiros anteriores, el banco central aplicó medidas de liquidez para estabilizar el mercado, como la compra de bonos bancarios y depósitos a plazo. Los nuevos retiros podrían provocar salidas de entre US$5.000 y US$7.000 millones, con un máximo posible de US$15.000 millones, según Castro, de BBVA.

La semana pasada

Los operadores también prestaron atención a las actas de la última reunión de política monetaria del banco central, publicadas el jueves. Los responsables de la política reforzaron el mensaje de que la tasa clave se mantendrá en 0,5% durante el resto del año, aun cuando lo peor de la crisis haya quedado atrás, según una nota del 15 de abril de Itaú. Goldman Sachs señaló que las actas eran ligeramente "hawkish", o alcistas, ya que el banco central también dijo que se acerca el regreso a una política monetaria más convencional.

En el frente corporativo, Telefónica Móviles fue el único emisor, con la venta de 90.000 millones de pesos (US$127 millones) en bonos denominados en pesos con vencimiento en 2026 a un rendimiento del 3,25%.