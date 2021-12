Caso Seguros de Codelco: CMF aplica multas a Chilena Consolidada, exCEO y exdirectores

Seguros

El regulador sancionó a la aseguradora ligada a Zurich, al exgerente general José Manuel Camposano, y a los exintegrantes de la mesa directiva de la firma, Hernán Felipe Errázuriz y Jorge Molina.

A inicios del año pasado, la industria de seguros se remeció al estallar el denominado caso "Seguros de Codelco", que involucró a algunos de los principales actores del sector.

La crisis golpeó a una de las aseguradoras más tradicionales del mercado, Chilena Consolidada, del grupo Zurich, y afectó a uno de los ejecutivos de mayor trayectoria del sector, José Manuel Camposano, quien además de ser en ese entonces gerente general de la firma, oficiaba al mismo tiempo como presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).

El caso se originó cuando en enero de 2020 Codelco acusó que entre los años 2004 y 2019 los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, y entre 2008 y 2016 el sindicato de trabajadores de Radomiro Tomic, suscribieron pólizas de vida y accidentes pagando sobreprecios a Chilena Consolidada.

Ello significó un perjuicio de US$ 22 millones en total: US$ 11 millones para la empresa estatal y US$ 11 millones para los trabajadores.

Aunque la Comisión para el Mercado Financiero esta vez no hizo pública la formulación de cargos -como sí lo ha hecho en casos anteriores- ayer dio a conocer las sanciones en contra la aseguradora, Camposano, el expresidente del directorio de la firma, Hernán Felipe Errázuriz, y el exdirector, Jorge Molina.

"De acuerdo a la resolución del Consejo de la Comisión, las infracciones cometidas por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., el exgerente general y los exdirectores investigados, se consideran graves. No solo afectan los legítimos intereses de quienes soportan el pago de las primas y tienen derecho a ser informados sobre los beneficios y cargas del contrato de seguro, sino que menoscaban la confianza depositada en el mercado asegurador", dijo la CMF en un comunicado.

Delación compensada

La mayor sanción de la CMF se la llevó Chilena Consolidada, con UF 7.500 ($ 232,3 millones), monto que resultó ser la mitad de los UF 15.000 que el regulador impuso originalmente, tras recibir colaboración compensada por parte de la compañía en la investigación.

Chilena Consolidada ingresó su auto denuncia en febrero de 2020. Su colaboración le permitió a la Unidad de Investigación de la CMF contar con elementos de prueba necesarios, rebajándose la sanción en un 50%.

De acuerdo con el escrito de la multa, a la aseguradora ligada a Zurich se le acusó de incumplir una serie de disposiciones.

En primer lugar, la firma no incorporó en las pólizas de vida y accidentes personales suscritas con los sindicatos de la minera, los pagos devengados a favor de éstos, bajo conceptos de devolución de prima.

También cuestionó que efectuara pagos bajo el concepto de devolución por experiencia favorable -sin que tuvieran dicha calidad- a los mencionados sindicatos y no a quienes soportaron el pago de la prima en su patrimonio, esto es, un 50% Codelco y un 50% los sindicatos.

Además, no cumplió sobre forma, contenido y presentación de los estados financieros al efectuar pagos a los sindicatos que no se condicen con el negocio asegurador y, registrarlos inconsistentemente en la contabilidad de la compañía.

Desde la empresa expresaron que "desde el primer día, Chilena Consolidada Seguros de Vida estuvo disponible para solucionar el problema detectado en algunas de sus pólizas de seguros, cuestión que materializó, hace más de un año, al llegar a un acuerdo con Codelco. Se trata de un episodio superado. La decisión de la autoridad, haciendo uso de sus facultades, se refiere a hechos que ya fueron resueltos por la compañía".

En agosto de 2020 la firma alcanzó un acuerdo con Codelco, en el que repuso los US$ 22 millones afectados para la minera y los sindicatos.

Multa de $ 77 millones a Camposano

Al exgerente general de Chilena Consolidada, José Manuel Camposano, el regulador le aplicó una multa de UF 2.500 ($ 77,4 millones).

El exejecutivo fue apuntado por la aseguradora como uno de los principales responsables del caso, por lo que fue removido del cargo en febrero del año pasado.

Según el Consejo de la CMF, Camposano cometió infracción al deber de cuidado y diligencia, previsto en el artículo Nº41 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, en función del artículo Nº 50 de ese mismo cuerpo legal, dado que, frente a situaciones irregulares en torno a las cuestionadas pólizas, no cumplió con sus deberes.

De acuerdo a la CMF, Camposano no llevó a cabo de manera oportuna las acciones destinadas a la corrección de la suscripción de las pólizas "al menos entre el 23 de diciembre de 2017 y enero de 2019; no informó oportunamente al directorio, o a cada director, respecto de las situaciones irregulares; no veló por la entrega de información fidedigna en los estados financieros de la compañía, considerando la realización de pagos a los sindicatos que no se condicen con el negocio asegurador y el registro inconsistente de los mismos en la contabilidad".

La CMF agregó que en una presentación que realizó Camposano el 25 de abril de 2019 al organismo, en su calidad de gerente general de la aseguradora a esa fecha, dio respuesta al Oficio Ordinario N°12.247, del 23 de abril de 2019, en el que omitió informar, al menos con carácter preliminar, las irregularidades que estaban siendo investigadas internamente por la compañía, así como las gestiones realizadas respecto de las pólizas consultadas.

Una vez removido por Chilena Consolidada, Camposano inició acciones legales en contra de la que fue su lugar de trabajo por más de 40 años, con una demanda laboral. En ella, solicitó un pago por vacaciones, bonos impagos y otras indemnizaciones, por un total de $ 3.102 millones.

Sin embargo, en julio de este 2021, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial, con el que dieron por finalizada la disputa.

El voto disidente de Iglesias

Para el expresidente de la mesa directiva de la aseguradora, Hernán Felipe Errázuriz, y el exdirector, Jorge Molina, la CMF aplicó una sanción de UF 600 ($ 18,6 millones) para cada uno.

Ello, según lo indicado por el regulador, por infracción al deber de cuidado y diligencia, previsto en el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo Nº 78 del Decreto Supremo N° 702, que es el nuevo reglamento para sociedades anónimas.

"Esto en virtud de que, habiendo sido informado por el entonces gerente general de la compañía, al menos desde el día 8 de marzo de 2019, en su calidad de presidente del directorio, sobre irregularidades en torno a las pólizas de vida y de accidentes personales asociadas a los mencionados sindicatos de Codelco, y teniendo antecedentes relevantes sobre las referidas materias, no las sometió a conocimiento del resto del directorio, sino hasta la sesión ordinaria de directorio de fecha 28 de mayo de 2019", señalaron desde la entidad que encabeza Joaquín Cortez.

El mismo argumento utilizó el supervisor para multar a Molina.

Sin embargo, el comisionado de la CMF, Augusto Iglesias, fue el voto disidente en la sanción a ambos exdirectores, argumentando que no informar al directorio de inmediato tras tener los antecedentes, no constituía una infracción.

Los principales hitos del caso

para Chilena Consolidada